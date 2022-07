Italië heeft vijf regio's in het noorden van het land noodfondsen van 36,5 miljoen euro aangeboden. De maatregel is onderdeel van de noodtoestand die het land heeft afgekondigd vanwege de droogte, meldt de BBC dinsdag.

De Italiaanse premier Mario Draghi zegt dat het de ernstigste droogte is in zeventig jaar in het land. De dodelijke breuk van een gletsjer in het land is volgens hem "zonder twijfel" te wijten aan de opwarming van de aarde.

De droogte bedreigt meer dan 30 procent van de landbouwproductie van Italië. Een aantal gemeenten in het noorden van het land hebben aangekondigd over te gaan op het rantsoeneren van water.

Door ongebruikelijk warm weer en weinig neerslag in de winter en de lente kampt het noorden van Italië met watertekorten. De regering van het land zegt dat de gevolgen van de droogte via de noodtoestand met "buitengewone middelen" kunnen worden bestreden.

Onderzoeken waarschuwen al jaren dat de opwarming van de aarde kan leiden tot steeds grotere economische schade. Die zou in Europa kunnen oplopen tot 65 miljard euro per jaar in 2100, zelfs als de opwarming beperkt zou worden tot 1,5 graden Celsius. Nu is de schade door de opwarming van dat werelddeel ongeveer 9 miljard euro per jaar.

Veel plekken op aarde worden droger door klimaatverandering. Dat komt meestal door een toename van verdamping, omdat het overal warmer wordt. Het Middellandse Zeegebied, waar ook Italië toe behoort, is een hotspot van klimaatverandering. De temperaturen stijgen er sneller dan gemiddeld, en daarnaast is er geen plek op aarde waar de neerslag zo sterk terugloopt.

Zondag brak een gletsjer in de Italiaanse Alpen. Zeker zeven mensen kwamen daarbij om.