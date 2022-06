Een Chinees bedrijf is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geweerd uit een aanbesteding voor de bouw van belangrijke elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. Het ministerie besloot daartoe vanwege de vrees voor veiligheidsrisico's door inmenging van de Chinese overheid. Dat bevestigt het ministerie aan NU.nl.

Het bedrijf was eerst wel door een reguliere veiligheidscontrole gekomen. Bij een tweede toetsing "bleek dat het toch niet helemaal veilig werd geacht", aldus een woordvoerder. Hij wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat.

De Chinese firma deed mee aan de aanbesteding voor transformatorplatforms op de Noordzee. Via deze 'stopcontacten op zee' moet de stroom van toekomstige windparken aan land worden gebracht. Omdat die windparken een belangrijke rol krijgen in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, vrezen experts en Kamerleden gesjoemel door geopolitieke rivalen.

Een woordvoerder van TenneT, de beheerder van het elektriciteitsnet op zee, zegt dat onderdelen van de transformatorplatforms door de overheid zijn aangewezen als vitale infrastructuur. Daardoor gelden er strengere veiligheidseisen voor de bedrijven die bij de bouw betrokken zijn.

'Domme leidingen' uitgezonderd

Het ministerie benadrukt dat Chinese bedrijven niet helemaal worden uitgesloten bij de bouw van het Nederlandse elektriciteitsnet. Zo mag het Chinese NingBo Orient samen met Boskalis de kabels naar een nieuw windpark op de Noordzee aanleggen.

Volgens het ministerie gelden er minder strenge eisen voor het aanleggen van zulke "domme leidingen", die geen toegang geven tot gevoelige informatie. Toch bestaan ook daar zorgen over. "Je kunt sensoren die je niet ziet in kabels stoppen, waarmee de Chinezen van alles kunnen", zei Alexander van der Lof van branchegenoot TKH Group onlangs in Het Financieele Dagblad.

Met een herziening van de Energiewet wordt het in de toekomst mogelijk voor netbeheerders om strengere veiligheidseisen te stellen bij aanbestedingen, schreef minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De wet moet nog worden behandeld, maar zou er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat netbeheerders bij aanbestedingen dezelfde regels kunnen toepassen die gelden bij defensieprojecten.

Aanbesteding op de schop

TenneT maakt donderdag bekend dat het de aanbesteding voor de nieuwe transformatorplatforms wijzigt. Door de snelle groei van het aantal windparken op zee wordt er in één keer meer werk aanbesteed. Daarbij mogen alleen bedrijven meedoen die al ervaring hebben met dit specifieke soort platform, waardoor Chinese firma's niet meer in aanmerking komen.

Die wijziging heeft niet specifiek te maken met veiligheid, zegt TenneT-woordvoerder Jorrit de Jong. "Je moet het in een vrij korte tijd allemaal realiseren. Dan wil je zeker weten dat je partijen hebt die dit aankunnen", zo verklaart hij de aanpassing.

TenneT roept de overheid wel op om duidelijk te maken welke veiligheidsvoorwaarden er gelden voor elektriciteitsprojecten. "Wij willen al heel lang richtlijnen of maatregelen die helpen om onze selectie te maken."