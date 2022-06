Nederland laat de kolencentrales weer op volle kracht draaien, zodat er minder (Russisch) aardgas nodig is om elektriciteit op te wekken. Daar komt extra CO2 bij vrij, maar het landelijke klimaatdoel komt dit jaar vermoedelijk niet in het geding.

Vorig jaar werd het doel uit de Urgenda-klimaatzaak niet gehaald. De uitstoot ging met 23,9 procent omlaag ten opzichte van 1990, blijkt uit voorlopige cijfers van statistiekbureau CBS, terwijl dat van de rechter minstens 25 procent moest zijn.

De hoge gasprijzen hebben dit jaar gezorgd voor forse besparingen op ons energieverbruik. Mensen zetten de verwarming lager en douchten korter om te besparen op hun energierekening. Ook in fabrieken en kassen werd minder gas verbruikt.

Daarnaast zorgde het relatief zachte voorjaar ervoor dat we minder gas nodig hadden om woningen en bedrijfspanden te verwarmen. In heel Nederland daalde het gasverbruik van januari tot en met mei met een kwart, bleek onlangs uit cijfers van Gasunie.

Ook wordt onze elektriciteitsvoorziening elk jaar een beetje groener, door de groei van het aantal zonnepanelen en windmolens. Vorig jaar kwam ongeveer een derde van de elektriciteit uit zon en wind, waar dat een jaar eerder nog iets meer dan een kwart was. Die groei zet dit jaar door, waardoor elektriciteitscentrales op zonnige dagen dus minder hard hoeven te draaien om stroom te produceren.

Volg onze berichtgeving over het klimaat Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

Uitstoot stevent af op min 30 procent

Door al die factoren ging de uitstoot met 11 procent omlaag in de eerste drie maanden van 2022, berekende het CBS. Er ging al bijna 5 megaton minder CO2 de lucht in.

Die besparing is groter dan de extra uitstoot die de kolencentrales veroorzaken als ze een heel jaar op vol vermogen draaien. Het afschaffen van de wet die de productie door kolencentrales beperkte, zorgt per jaar voor maximaal 4,5 megaton aan extra uitstoot, schreef minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Energie-expert Martien Visser denkt dat Nederland dit jaar afstevent op een daling van de CO2-uitstoot met 30 procent ten opzichte van 1990, schrijft hij op Twitter. Als de kolencentrales in de tweede helft van het jaar vol draaien, scheelt dat volgens hem 1 procentpunt en komen we dus uit op min 29 procent: nog steeds ruim genoeg om het Urgenda-doel te halen.

Jetten wil kolenuitstoot compenseren

Maar als we in de komende twee jaar zeer koude winters krijgen en het energieverbruik weer stijgt, kan het klimaatdoel toch weer in gevaar komen, waarschuwt Jetten. Daarom wil hij extra maatregelen nemen om de uitstoot van de kolencentrales in de komende jaren te compenseren. Die moeten er ook voor zorgen dat Nederland blijft toewerken naar een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent in 2030.

Wat die extra maatregelen worden is nog niet bekend, maar in zijn Kamerbrief suggereert de klimaatminister dat hij vooral extra energiebesparing nastreeft. Het opwekken van extra duurzame energie is op korte termijn lastig, door de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet en de lange aanlooptijd die nodig is om bijvoorbeeld windparken te bouwen.

Omdat het kabinet de kolencentrales niet meer hoeft te compenseren voor het beperken van hun productie, komt een flinke pot geld beschikbaar die het kabinet wil inzetten om grootverbruikers van gas te stimuleren om hun verbruik tijdelijk te verminderen. Via een soort veiling kunnen bedrijven tegen elkaar opbieden om zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk gas te besparen.

Oorspronkelijk is zo’n veiling bedacht als noodmaatregel bij een gastekort, maar volgens een woordvoerder van Jetten ziet het ministerie dit nu als optie om überhaupt gas- en CO2-besparingen veilig te stellen. Het kabinet wil uiterlijk in augustus een besluit nemen over de veiling.