Nederlanders vertrouwen voor hun eiwitinname nog vooral op vlees en zuivel, maar wereldwijd worden nu al voldoende plantaardige eiwitten geproduceerd om de hele wereldbevolking te voeden. Met alle beschikbare landbouwgrond kunnen genoeg bonen, noten en granen worden geproduceerd om iedereen plantaardig te laten eten, blijkt uit berekeningen van Wageningen University & Research (WUR) na vragen van NU.nl.

Ongeveer de helft van alle plantaardige eiwitten die de wereld produceert, komen nu in veevoer terecht, schatten de wetenschappers. Als al die mais, sojabonen en andere planten direct door mensen zouden worden opgegeten, zou de hele wereld een even eiwitrijk dieet kunnen volgen als de gemiddelde Nederlander.

Bij de productie van vlees en zuivel komen veel broeikasgassen vrij, en in Nederland is de veesector een belangrijke oorzaak van het stikstofprobleem. Maar volgens de vlees- en zuivelindustrie zijn er nog veel dieren nodig, omdat er niet voldoende ruimte is om plantaardige eiwitten te telen voor alle mensen.

FrieslandCampina-directeur Hein Schumacher zei bijvoorbeeld onlangs in Het Financieele Dagblad dat er "drieënhalve aarde" nodig zou zijn om de hele wereldbevolking plantaardig te voeden. NU.nl vroeg onderzoekers van de WUR om dat te controleren. Uit nieuwe berekeningen blijkt niet alleen dat er voldoende ruimte is voor een volledig plantaardig dieet, maar dat er wereldwijd nu al genoeg plantaardige eiwitten worden geproduceerd.

De WUR-onderzoekers baseren zich op cijfers van de VN-voedselorganisatie FAO. Momenteel wordt zo'n 520 miljoen ton plantaardig eiwit per jaar geproduceerd, waarvan ongeveer een derde verloren gaat tijdens oogst, transport, in de winkel of bij de consument thuis. De resterende 350 miljoen ton is meer dan genoeg voor de 80 gram eiwit die de gemiddelde Nederlander dagelijks eet.

'Kringloopdieet' bespaart meeste ruimte

Het landgebruik daalt juist als we meer plantaardig voedsel eten, zegt universitair hoofddocent Hannah van Zanten, die computermodellen gebruikt om toekomstige landbouwsystemen te ontwikkelen. Voor ons huidige dieet is ongeveer 0,17 hectare landbouwgrond per persoon per dag nodig, terwijl voor een veganistisch dieet zo'n 0,12 hectare nodig is. De exacte getallen zijn onzeker, zegt Van Zanten, maar voor een plantaardig dieet is volgens haar altijd minder land nodig.

Nog beter is een kringloopdieet, waarbij er nog wel dieren worden gehouden die reststromen uit de landbouw eten, of die grazen op land dat niet bruikbaar is voor akkerbouw. Voor zo'n dieet is tussen de 0,08 en 0,11 hectare per persoon nodig.

Er zijn dan wel veel minder dieren dan nu: mensen kunnen nog ongeveer een derde van hun eiwit uit vlees, zuivel en eieren halen, terwijl de rest vooral uit peulvruchten, noten en granen komt. Nu krijgt de gemiddelde Nederlander nog bijna twee derde van zijn eiwit binnen via dierlijke producten.

"In het huidige voedselsysteem gebruiken we veel landbouwgrond om veevoer te telen voor onze dieren", zegt Van Zanten. "Als je dat voorkomt door dieren met reststromen te voeren, heb je veel minder land voor akkerbouw nodig."