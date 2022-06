Het wordt een "enorme uitdaging" om het aangescherpte klimaatdoel van het kabinet te halen, omdat de vraag naar elektriciteit in 2030 veel groter zal zijn dan eerder werd verwacht. Er moet dan veel meer groene energie zijn, terwijl het elektriciteitsnet nu al overbelast raakt. Dat staat in een reeks adviezen die minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het is niet mogelijk om de klimaatdoelen te halen en tegelijkertijd de woningbouw te versnellen en de economie te laten groeien, schrijft branchevereniging Netbeheer Nederland in een van de rapporten. Alleen al om de klimaatdoelen te halen, zijn "krachtige publieke ingrepen" nodig die verder gaan dan in het regeerakkoord is afgesproken.

Toen in 2019 het Klimaatakkoord werd gesloten, werd uitgegaan van een elektriciteitsverbruik van 120 terawattuur (TWh) in 2030. Dat is een beperkte stijging ten opzichte van het huidige verbruik.

Maar als Nederland het nieuwe klimaatdoel van 55 à 60 procent CO2-reductie wil halen, zullen we in 2030 mogelijk meer dan 200 TWh nodig hebben, berekende onderzoeksinstituut TNO. De gigantische investeringen die nu al worden gepland om het aantal windparken op zee uit te breiden en meer groene energie op land op te wekken, zijn onvoldoende om dat te halen.

Bovendien mag de elektriciteitssector onder de nieuwe klimaatdoelen van het kabinet in 2030 minder CO2 uitstoten dan eerder werd voorzien. De kolencentrales moeten dan helemaal gesloten zijn en gascentrales mogen minder vaak draaien. Daardoor is er onvoldoende aanbod van elektriciteit op momenten dat er geen zonne- en windenergie wordt opgewekt, waarschuwen twee werkgroepen in adviezen aan Jetten.

Ingrijpende maatregelen nodig

Om dat probleem op te lossen, moeten op allerlei vlakken snelle en ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd. Er is nóg meer zonne- en windenergie nodig - op zee en op land - en er moet nog meer waterstof worden geproduceerd en geïmporteerd dan nu is voorzien. Dat terwijl de waterstofindustrie nog in de kinderschoenen staat: de eerste grootschalige waterstoffabrieken moeten nog worden gebouwd.

Gas- en biomassacentrales zouden ook kunnen worden voorzien van systemen om CO2 af te vangen en onder de Noordzee op te slaan, zodat ze kunnen blijven draaien met minder uitstoot. Ook is elektriciteitsopslag in batterijen noodzakelijk en moet de industrie financieel worden gestimuleerd om elektriciteit te verbruiken als er veel groene stroom beschikbaar is.

"Vergaande aanvullende acties op korte termijn zijn nodig", schrijft een van de adviesgroepen. Omdat het lang duurt voordat het energiesysteem is aangepast, "is 2030 voor veel opties al 'morgen'".

"Dit besef van urgentie, dat we alles op alles moeten zetten, deel ik", laat minister Jetten in een reactie aan de Kamer weten.

Elektriciteitsnet kraakt en piept

Als we zo snel zo veel meer elektriciteit gaan gebruiken, is het nog maar zeer de vraag of alle benodigde stroom vervoerd kan worden via het elektriciteitsnet. Dat barst nu al uit zijn voegen.

Vorige week maakte Jetten bekend dat vanwege een capaciteitstekort in Noord-Brabant en Limburg voorlopig geen nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten. Netbeheerders verwachten dat zulke tekorten in ieder geval tot 2030 een probleem blijven, ook al investeren ze miljarden euro's per jaar in verzwaring van het net.

Daarom moet er een "nieuw tijdperk van sterkere publieke sturing en energieplanologie" aanbreken, aldus Netbeheer Nederland. De overheid moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat wind- en zonneparken daar worden neergezet waar ook veel elektriciteit wordt verbruikt. Laadpalen en warmtepompen moeten slim worden, zodat ze vooral actief zijn als er veel groene elektriciteit beschikbaar is, aldus de netbeheerders.