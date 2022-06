Onderzoekers hebben voor het eerst microplastics gevonden in de verse sneeuw op Antarctica, blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Cryosphere. Microplastics waren eerder al aangetroffen in omringende wateren, maar experts hoopten dat de plasticvervuiling nog niet het vasteland had bereikt. Zij vrezen ervoor dat ijsvlakten sneller gaan smelten, met verstrekkende gevolgen voor het continent.

Uit eerder onderzoek naar microplastics blijkt namelijk dat de deeltjes in de lucht een beperkt broeikaseffect kunnen hebben. Daarnaast kunnen de donkere microplastics in de sneeuw warmte van de zon vasthouden. Dat draagt - in geringe mate - bij aan lokale opwarming en algehele klimaatverandering.

Nog niet alle klimaatgevolgen van microplastics zijn bekend. "Maar tot dusver weten we dat ze niet goed zijn voor het klimaat", zegt onderzoeker Laura Revell.

De onderzoekers vinden het daarom des te zorgwekkender dat in alle negentien testmonsters microplastics werden aangetroffen. "Dat terwijl we er eigenlijk vrij zeker van waren dat we de plasticvervuiling niet zouden aantreffen in dit afgelegen gebied. Het is een treurige vondst."

Er zijn zeker dertien soorten microplastics gevonden. Onderzoekers stuitten het meest op de microplastics die gebruikt worden om flesjes en kleding te maken. De deeltjes kunnen door de lucht naar het continent zijn vervoerd, maar de onderzoekers vermoeden dat de aanwezigheid van mensen de plasticvervuiling heeft versneld. De monsters rondom testbases bevatten drie keer zo veel microplastic als elders op het continent.

Recent kwamen ook meerdere studies uit over de aanwezigheid van microplastics in het menselijk lichaam. Er wordt volop onderzoek gedaan naar hoe schadelijk dat is, maar er zijn wereldwijd zorgen over mogelijke gezondheidsrisico's.