Het gasverbruik in Nederland is fors gedaald. In de eerste vijf maanden van dit jaar is 25 tot 33 procent minder gas gebruikt dan in voorgaande jaren, blijkt vrijdag uit cijfers van Gasunie Transport Services (GTS).

De daling komt onder meer door de hoge prijzen en de warme winter, schrijven minister Rob Jetten en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De prijzen zijn flink gestegen door onder meer het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari. Voor die tijd werd gas ook al duurder, omdat na de coronapandemie de wereldeconomie snel herstelde en daardoor de vraag naar energie flink steeg.

Om te stimuleren gas te besparen, liep er in april en mei een campagne. Het kabinet wil deze campagne vervolgen in het najaar.