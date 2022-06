De stikstofuitstoot moet in bepaalde gebieden tot wel 80 procent omlaag om kwetsbaren en in slechte staat verkerende natuur te beschermen. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van NRC. Experts zeggen dat het op grote schaal uitkopen van boeren dreigt. Het kabinet verlangt naar hulp vanuit de provincies.

In bijvoorbeeld de regio's de Peel en de Gelderse Vallei moet een reductie van 70 tot 80 procent worden gerealiseerd.

Eerder zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat in 90 van de 162 beschermde gebieden de natuur niet in goede staat is. Ze waarschuwde al dat dit gevolgen zal hebben voor "de boeren die daar aan het ondernemen zijn".

Voor sommige gebieden zal naar verluidt gelden dat twee van de drie boeren iets anders moeten doen: stoppen, verhuizen of veel duurzamer boeren.

Het kabinet heeft altijd benadrukt dat de reductie niet alleen voor rekening van de boeren zal komen, al zijn die wel verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofuitstoot. Toch zeggen deskundigen tegen NRC dat het vanwege de doelstelling van het kabinet onvermijdelijk lijkt dat boeren op grote schaal uitgekocht moeten worden.

Kabinet wil om de tafel met provincies over stikstofuitstoot

Het kabinet wil om de tafel met provincies om de stikstofuitstoot in probleemgebieden verder aan te pakken. In de ministerraad van volgende week wordt een nieuwe "regiostrategie" besproken, bevestigen ingewijden.

Er zijn doelen gesteld, waarna de provincies moeten kijken hoe ze die kunnen bereiken. De provincies zijn hierover bijgepraat vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurminister Van der Wal komt volgende week vrijdag met uitgebreidere plannen, samen met haar collega-minister Henk Staghouwer. De landbouwminister zal dan zijn plannen voor de agrarische sector uitleggen. Het ministerie wil nog niet op de berichtgeving reageren. "We lopen niet vooruit op de plannen en het overleg."