Vanaf 2026 is een hybride warmtepomp verplicht bij de vervanging van de cv-ketel. Het kabinet hoopt op die manier minder afhankelijk te worden van aardgas. Wat is een hybride warmtepomp? En past die wel in mijn huis?

Met een hybride warmtepomp wordt een woning niet alleen met de cv-ketel verwarmd, maar ook met een warmtepomp. De warmtepomp verwarmt elektrisch en zorgt er in de meeste gevallen voor dat je huis warm blijft zonder gas te verbruiken. Alleen als het buiten té koud wordt (net boven het vriespunt) gaat je cv-ketel aan. Ook voor warm water gebruik je nog de cv-ketel.

Goed geïsoleerde huizen kunnen ook gebruikmaken van een volledig elektrische warmtepomp. Hierdoor zouden die - als er ook op inductie gekookt wordt - volledig van het gas af kunnen.

Waarom een hybride warmtepomp verplichten, en niet een volledig elektrische warmtepomp? Dat heeft voornamelijk te maken met de isolatie van de meeste woningen.

Niet elke woning is even goed geïsoleerd. Een volledig elektrische warmtepomp gebruikt een lage watertemperatuur, waardoor een niet goed geïsoleerde woning op koude dagen niet warm genoeg wordt. Deze huizen zouden bovendien veel elektriciteit moeten gebruiken voor de warmtepomp, wat weer niet goed is voor de energierekening.

Tot slot zijn hybride warmtepompen ook een stuk goedkoper dan de volledig elektrische. Met een hybride warmtepomp kun je tussen de 40 en 60 procent op je gasverbruik besparen.

"Met relatief weinig geld heb je een snelle besparing. Het is een soort quick fix voor woningen die nog niet goed geïsoleerd zijn", zegt een installateur bij EenVandaag.

Het meest gebruikte type warmtepomp is de luchtwarmtepomp. Dit type gebruikt - zoals de naam al doet vermoeden - warmte uit de lucht om je huis te verwarmen.

De hybride warmtepomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. De binnenunit hangt naast je cv-ketel, de buitenunit plaats je buiten en lijkt op een airco. De buitenunit onttrekt warmte (energie) uit de lucht, om vervolgens de energie in de pomp naar een hogere temperatuur te verhogen. Die warmte gebruik je vervolgens om je woning te verwarmen.

In deze video leggen we je de exacte werking van de warmtepomp uit.

100 Zo werkt een warmtepomp

Een hybride warmtepomp is een stuk goedkoper dan een volledig elektrische warmtepomp. Inclusief installatie kost een hybride warmtepomp je zo'n 5.000 euro.

Met een hybride warmtepomp bespaar je jaarlijks enkele honderden euro's op je gasrekening. De overheid heeft op dit moment een subsidie waarmee je 30 procent van de kosten vergoed kunt krijgen. Het duurt hierdoor zo'n vijf tot tien jaar voordat je de investering hebt terugverdiend.

Met het verplichten van de hybride warmtepomp hoopt het kabinet zijn doelstelling voor 2050 te halen: alle huishoudens klimaatneutraal. Hiervoor zullen we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen.

Nu gebruiken de meeste huizen nog aardgas, waardoor veel CO2 wordt uitgestoten. Met hybride warmtepompen besparen we op ons aardgasgebruik, en dus op onze CO2-uitstoot. Hiermee hoopt de Nederlandse overheid de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Een huis moet wel geschikt zijn voor de techniek, benadrukte minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maandag. Het is alleen nog niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Het zou kunnen dat er een uitzondering komt voor woningen met onvoldoende ruimte of een klein verbruik. Dit zou ook kunnen gelden voor woningen die op een warmtenet kunnen worden aangesloten.

Dan is er wel een probleem: er is een tekort aan monteurs. De komende jaren wordt een groei in de vraag naar de warmtepompen verwacht, maar die apparaten moeten wel door iemand worden geplaatst. Net als in veel andere sectoren is er ook een groot tekort aan monteurs.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) wil dat de komende jaren meer mensen tot monteur worden opgeleid. De vraag is alleen of die - met de huidige krapte op de arbeidsmarkt - wel gevonden kunnen worden.