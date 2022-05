De hoeveelheid broeikasgassen in de lucht, de stijging van de zeespiegel en de warmte en verzuring van de oceanen vestigden allemaal nieuwe records in 2021, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een nieuw rapport. Het VN-agentschap ziet duidelijke tekenen van klimaatverandering, met schadelijke en langdurige gevolgen.

De afgelopen zeven jaar waren de warmste jaren ooit gemeten, berekende de WMO. Vorig jaar brak de gemiddelde temperatuur op het aardoppervlak niet het absolute record uit 2016, mede doordat natuurverschijnsel La Niña tijdelijk zeewatertemperaturen deed dalen. Het was gemiddeld 1,1 graad warmer dan voor het industriële tijdperk gewoon was.

"Ons klimaat verandert voor onze ogen", aldus Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO, in een reactie op het woensdag gepubliceerde klimaatrapport. "De planeet zal nog vele generaties opwarmen door broeikasgassen uitgestoten door de mens. Zeespiegelstijging, opwarming en verzuring van de oceaan zullen nog honderden jaren doorgaan, tenzij er middelen worden uitgevonden om koolstof uit de atmosfeer te halen."

Ondertussen leidt extreem weer volgens de WMO tot honderden miljarden euro's aan onkosten, economische verliezen die "enorm oplopen". In de Chinese provincie Henan vielen vorig jaar zeker 380 doden door de overstromingen medio juli en ook later in het jaar overstroomde een aantal regio's in China. In juli werden ook Duitsland, België en Nederland hard geraakt door grote hoeveelheden regen binnen korte tijd. In Duitsland liep het dodental op tot 183.

'Wereld is beter in redden van levens'

Taalas ziet wel een lichtpunt: "Door jarenlange investeringen in de voorbereiding op rampen zijn we beter in het redden van levens." Maar volgens de secretaris-generaal is er meer nodig. Hij wijst naar de droogte in de Hoorn van Afrika, de recente overstromingen in Zuid-Afrika en de extreme hitte in India en Pakistan.

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, roept landen op om hun investeringen in groene energie sterk op te voeren. Alleen zo kunnen we de klimaatcrisis bestrijden, denkt hij. "Als we samenwerken, kan de hernieuwbare energietransitie het vredesproject van de 21e eeuw worden."

Het klimaatrapport gaat over 2021 en is een aanvulling op de rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC. Deze bevatten data tot en met 2019. In het rapport van de WMO gaat het voornamelijk over indicatoren die aantonen hoe klimaatverandering zich wereldwijd ontwikkelt. Het is gepubliceerd voorafgaand aan de jaarlijkse internationale top van het World Economic Forum in Davos.