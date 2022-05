De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië is in de eerste maanden van dit jaar sterk toegenomen, meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) vrijdag. De natuurorganisatie becijfert dat in deze periode bijna 70 procent meer regenwoud is gekapt dan in de maanden daarvoor.

Het tropisch regenwoud houdt grote hoeveelheden CO2 vast en speelt daarmee een belangrijke rol in het wereldwijde klimaat. Maar inmiddels stevent het Amazoneregenwoud af op een kantelpunt, waarschuwt het WNF.

"Door de grootschalige kap ontstaat minder wolkvorming boven de rivieren. De vochtigheid in de atmosfeer vermindert en er valt minder regen", schetst de organisatie. Door dat gebrek aan neerslag verandert een nog groter gebied in een "dor grasland".

Het WNF legt een verband met de aankomende presidentsverkiezingen in Brazilië en met de oorlog in Oekraïne. Met de verkiezingen op komst in oktober is het toezicht volgens de natuurorganisatie "sterk verminderd". Daardoor hebben illegale houtkappers vrij spel.

Ook in de afgelopen jaren werd de controle en handhaving al sterk afgebouwd. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft in zijn regeerperiode steevast de nadruk gelegd op economische belangen in plaats van natuurbescherming.

Desondanks was Brazilië eind vorig jaar op de klimaattop in Glasgow wel een van de landen die een akkoord ondertekenden waarin ze beloofden voor het einde van dit decennium een einde te maken aan ontbossing en landdegradatie.

Bos ter grootte van Veluwe verloren gegaan

Het WNF becijfert dat alleen al in april 1.102 vierkante kilometer regenwoud verloren is gegaan. "Dat is meer dan al het bos van de Veluwe."

Volgens het WNF probeert de Braziliaanse regering de oorlog in Oekraïne aan te grijpen om plannen voor mijnbouw erdoor te krijgen in gebieden waar oorspronkelijke bewoners van het land wonen.

In die mijnen zou bijvoorbeeld fosfaat gewonnen kunnen worden, een grondstof die onder meer voor kunstmest wordt gebruikt. De Russische export daarvan ligt momenteel stil.

De rechts-populistische Bolsonaro neemt het tijdens de verkiezingen in oktober op tegen de linkse oud-president Lula da Silva.