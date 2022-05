De meeste Nederlanders betalen 's nachts en in het weekend een daltarief voor hun stroomgebruik, maar door de snelle groei van zonne-energie wordt dat steeds minder logisch. Op de groothandelsmarkt voor elektriciteit is de stroomprijs overdag al lager dan in de nacht, blijkt uit een analyse van NU.nl.

Energieleveranciers kopen hun stroom in op de zogeheten 'spotmarkt', waar per uur van de dag verschillende prijzen gelden. In de eerste vier maanden van dit jaar lag de prijs van één megawattuur tussen 10 uur en 17 uur al lager dan tussen 23 uur en 7 uur, wanneer veel huishoudens een daltarief betalen. In de zomermaanden, als er overdag veel meer zonne-energie wordt opgewekt, zal het prijsverschil waarschijnlijk nog sterk groeien.

Enkele kleine energieleveranciers bieden al contracten aan die consumenten de 'echte' uurprijs van stroom op de groothandelsmarkten laten betalen. Voor klanten van die bedrijven is het dus al goedkoper om overdag de droger aan te zetten of de elektrische auto op te laden, maar voor de meeste Nederlanders blijft het goedkoper om 's nachts stroom te gebruiken.

Daardoor worden consumenten ook gestimuleerd om stroom te gebruiken als er juist minder groene elektriciteit beschikbaar is. Om 2 uur 's nachts wordt ruim 35 procent meer CO2 uitgestoten om één kilowattuur elektriciteit op te wekken dan om 2 uur 's middags, blijkt uit gegevens die energie-expert Martien Visser verzamelde voor NU.nl.

Dat komt doordat er 's nachts geen zonne-energie beschikbaar is en er dus relatief meer kolen- en gascentrales draaien. "Er is alle reden het daltarief ook 's middags te laten gelden", zegt Visser.

Slimme systemen moeten uitkomst bieden

"Dit systeem is natuurlijk niet meer logisch", concludeert ook Annelies Huygen, hoogleraar Ordening van Energiemarkten bij de Universiteit Utrecht en TNO. Zij denkt dat mensen moeten worden gestimuleerd om zonne-energie overdag op te slaan in batterijen of als warmte in een boiler.

Slimme systemen moeten consumenten in de toekomst helpen om automatisch stroom af te nemen op gunstige momenten, zegt Huygen. Voor elektrische rijders zijn er nu bijvoorbeeld al apps die ervoor zorgen dat de auto op een gunstig moment wordt opgeladen. "Er worden nu heel veel van die slimme systemen ontworpen."

