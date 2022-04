India en Pakistan worden al sinds begin maart geplaagd door extreme hitte. Meer dan een miljard mensen krijgen te maken met soms levensbedreigende temperaturen. Op sommige plekken nadert het kwik de komende dagen de 50 graden Celsius.

Zeer hoge temperaturen zijn in India gebruikelijk in april en mei, voor aanvang van de moesson. Maar dit jaar begon de hitte een maand eerder en lag de gemiddelde maximumtemperatuur in maart al boven de 33 graden. Daarmee werd het de warmste maart ooit gemeten in het land, meldde de Indiase evenknie van het KNMI.

Ook deze maand bleef het heet en in de komende dagen worden temperaturen verwacht die de records voor april benaderen. Woensdag werd in het Pakistaanse Nawabshah al een maximumtemperatuur van 47,5 graden genoteerd, terwijl het in de Noord-Indiase stad Rajgarh 45,6 graden werd. 's Nachts wordt het op veel plekken niet kouder dan 30 graden.

Klimaatverandering leidt in Zuid-Azië tot steeds ernstigere hittegolven, zeggen wetenschappers. In 2015 zorgde extreme hitte al voor meer dan drieduizend doden in India en Pakistan.

Ook als de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 1,5 graad, zoals is afgesproken in het Parijsakkoord, zullen er vaker hittegolven voorkomen. Bij een opwarming van 2 graden verdrievoudigt het aantal mensen dat te maken krijgt met dodelijke hitte, bleek vorig jaar uit Amerikaans onderzoek.

Mensenlevens en tarweoogst bedreigd

Deze week krijgt maar liefst 10 procent van de wereldbevolking te maken met de extreme temperaturen, schrijft meteoroloog Scott Duncan op Twitter. Het is nog de vraag hoe lang de hittegolf zal aanhouden. De start van de moesson laat normaal gesproken op zich wachten tot eind mei in het zuiden van India en eind juni in het noorden. In sommige regio's worden scholen tijdelijk gesloten of begint de zomervakantie eerder dan normaal.

Ondertussen bedreigt de hitte mensenlevens, de elektriciteitsvoorziening en de tarweoogst. Boeren vrezen een veel kleinere oogst, terwijl India juist hoopte te kunnen bijspringen om de lagere opbrengst van 'graanschuur' Oekraïne te compenseren. "India wil morgen nog voedsel leveren aan de rest van de wereld", zei premier Narendra Modi volgens The Times of India eerder deze maand nog tegen de Amerikaanse president Joe Biden.