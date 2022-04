Steeds meer grote werkgevers verplichten hun werknemers om de trein of auto te nemen voor korte zakelijke reizen, in plaats van het vliegtuig. Nederlandse multinationals zeggen in een rondgang van NU.nl vrijwel allemaal dat ze het aantal zakelijke vluchten willen terugdringen.

NU.nl vroeg negentien multinationals en de Rijksoverheid naar hun beleid rond zakelijke vliegreizen. Van de zestien instellingen die reageerden op onze vragen, hanteren zeven een vliegverbod op korte afstanden. Over het algemeen werden de reisregels na het uitbreken van de coronapandemie aangescherpt.

Vluchten van minder dan 750 kilometer van en naar Nederlandse luchthavens veroorzaakten voor de coronacrisis nog 3,5 megaton aan jaarlijkse CO2-uitstoot, bleek in 2019 uit onderzoek van Royal HaskoningDHV. Jaarlijks gingen er toen meer dan 200.000 korte vluchten van en naar 54 bestemmingen. Dat terwijl er naar steden als Parijs, Londen en Frankfurt ook goede treinverbindingen beschikbaar zijn die het mogelijk maken om met een veel kleinere klimaatimpact te reizen.

De accountantskantoren PwC en Deloitte zijn het strengst met hun vliegbeleid en laten hun medewerkers alleen voor reizen boven de 700 kilometer het vliegtuig nemen. Voor rijksambtenaren geldt sinds vorig jaar dat het vliegtuig uit den boze is als ook een treinreis van acht uur of minder mogelijk is.

Andere bedrijven hanteren kortere minimumafstanden voor vliegreizen, bijvoorbeeld 600 kilometer (Rabobank) of 500 kilometer (Aegon). EY staat vliegreizen alleen toe als de afstand groter is dan 400 kilometer of de reistijd langer dan vier uur, terwijl branchegenoot KPMG vliegen verbiedt naar alle "bestemmingen binnen Europa die goed te bereiken zijn met de trein".

Reisbudget bij sommige bedrijven omlaag

Bedrijven die geen specifiek verbod op korte vluchten hanteren, zeggen het aantal zakelijke vluchten door werknemers wel te willen verminderen. "Vanwege de toegenomen mogelijkheden om digitaal te vergaderen willen we alleen in bijzondere gevallen nog vliegen", zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van ABN AMRO.

AkzoNobel houdt zakelijke ontmoetingen digitaal tenzij een reis "echt noodzakelijk" is. KPN zegt dat medewerkers in de afgelopen twee jaar nauwelijks hebben gevlogen. "Die lijn willen we zoveel mogelijk vasthouden."

Ook zuivelgigant FrieslandCampina staat alleen "bedrijfskritische" vliegreizen nog toe. "Als medewerkers reizen, moeten ze rekening houden met de ecologische impact van hun reisactiviteiten en kiezen voor de groenste reisoptie", aldus een woordvoerder.

Sommige bedrijven beperken hun reisbudget om het aantal vliegreizen terug te dringen. Bij ABN AMRO mag in 2025 nog half zoveel worden besteed aan zakelijke vliegreizen als in 2017. Ook Shell heeft een niet gespecificeerde "begrenzing" op het reisbudget.

Voor dit artikel benaderde NU.nl negentien bedrijven met veel werknemers en internationale activiteiten. Daarnaast is de Rijksoverheid gevraagd naar het reisbeleid, vanwege het grote aantal rijksambtenaren.

ABN AMRO, Aegon, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASML, Deloitte, EY, FrieslandCampina, ING, KPMG, KPN, PwC, Rabobank, Shell, Unilever en de Rijksoverheid leverden gegevens aan over hun reisbeleid.

DSM, Heineken, Philips en Randstad gaven ondanks herhaaldelijke verzoeken geen antwoord op vragen over hun reisbeleid.

NU.nl komt graag te weten of bovengenoemde bedrijven zich houden aan hun eigen reisbeleid. Werk jij bij een van deze bedrijven of ben je rijksambtenaar en heb je daar informatie over? Neem (vanaf een privéadres) contact op met jeroen.kraan@nu.nl. E-mails worden vertrouwelijk behandeld.