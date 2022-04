De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar iets gestegen ten opzichte van 2020. De sector stoot nog altijd evenveel uit als zes jaar geleden, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit. Dat terwijl de uitstoot juist flink omlaag moet om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

Vorig jaar stootte de industrie zo'n 42 megaton CO2 uit, ongeveer een kwart van het Nederlandse totaal. Die hoeveelheid is al jaren stabiel, ook al moeten bedrijven steeds meer gaan betalen voor hun uitstoot.

Het aantal gratis uitstootrechten dat bedrijven jaarlijks krijgen onder het Europese emissiehandelssysteem gaat omlaag, terwijl de CO2-prijs in het afgelopen half jaar juist sterk is gestegen naar rond de 80 euro per ton. De opbrengst van die rechten verdubbelde vorig jaar, waardoor de Nederlandse overheid bijna 900 miljoen euro verdiende aan de verkoop van CO2-rechten.

Het is "teleurstellend" dat er vorig jaar geen uitstootdaling werd genoteerd, zegt Mark Bressens, directeur-bestuurder van de Emissieautoriteit. "De industrie en energiesector moeten nog stappen zetten om de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen. Daarvoor hoop je natuurlijk elk jaar een daling van de CO2-uitstoot te zien."

Kolencentrales stootten meer uit

Ook de uitstoot van de Nederlandse kolencentrales ging vorig jaar flink omhoog. Vanwege de hoge aardgasprijs werden die vaker ingezet voor de productie van elektriciteit. Ook werd er meer biomassa verbrand. Volgens de officiële rekenmethode komt daar geen CO2 bij vrij, omdat de biomassa een duurzame afkomst hoort te hebben. De uitstoot van de gascentrales daalde juist flink en er werd meer groene stroom opgewekt, waardoor de uitstoot van de hele energiesector toch nog met ruim 1 procent daalde.

Dit jaar zal de uitstoot van de kolencentrales vermoedelijk weer afnemen, omdat ze wettelijk zijn beperkt tot 35 procent van hun maximale productie. Die maatregel moet ervoor zorgen dat Nederland in 2022 wél voldoet aan het klimaatdoel dat voortkomt uit de Urgenda-rechtszaak. Vanaf 2020 moest Nederland minstens 25 procent minder uitstoten dan in 1990, besloot de rechter, maar vorig jaar lijkt dat doel niet te zijn gehaald.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zei onlangs dat het de komende jaren onzeker blijft of het Urgenda-doel wordt gehaald. Toch hoopt het kabinet de uitstoot in 2030 nog 55 tot 60 procent lager te krijgen dan in 1990. Daarvoor zullen in de komende jaren gigantische stappen moeten worden gezet, ook in de industrie.