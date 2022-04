De NS gaat vanaf september op de vijf grootste treinstations automaten neerzetten voor het inleveren van plastic statiegeldflesjes. Op de centraal stations van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven komen voor het einde van het jaar zeventien automaten te staan, meldt het spoorbedrijf donderdag.

Volgens de NS kunnen op die manier jaarlijks zeker tien miljoen flesjes worden ingezameld.

Reizigers krijgen door een QR-code te scannen via een app op hun smartphone vrijwel meteen 15 cent statiegeld op hun rekening gestort. Het spoorbedrijf wil uiteindelijk op vijftig stations zogenoemde inlevermachines plaatsen. In 2023 worden ze op nog eens zeventien locaties neergezet.

De NS zegt met het initiatief een bijdrage te willen leveren "aan het terugdringen van afval op stations en de wettelijke verplichting van producenten en importeurs van verpakkingen om 90 procent van de petflessen in Nederland opnieuw te gebruiken".

In 2040 wil het bedrijf alle treinstations "afvalvrij" hebben. Vanaf eind dit jaar is het ook mogelijk drankblikjes in te leveren bij de inlevermachines op de stations.

Met ingang van 31 december wordt namelijk ook op blikjes statiegeld ingevoerd. Voor flesjes is dat sinds juli vorig jaar al het geval. Momenteel is het onder meer bij supermarkten en tankstations mogelijk plastic flesjes in te leveren voor statiegeld.