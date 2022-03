Bedrijven kunnen nog veel energie besparen en zijn daar ook al decennialang toe verplicht. Toch komt de handhaving van deze energiebesparingsplicht nu pas op gang en hebben toezichthouders nog niet altijd in beeld welke bedrijven er eigenlijk onder vallen.

Al sinds 1993 staat in de wet dat bedrijven verplicht zijn om energie te besparen. Zij moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen met een lagere energierekening.

Er kan met deze vrij simpele maatregelen - zoals het beter instellen van de verwarming en automatisch uitschakelen van verlichting - nog veel energie worden bespaard. Onderzoeksbureau TNO berekende vorig jaar dat dit het equivalent van 750 miljoen kubieke meter aardgas kan schelen, vergelijkbaar met het verbruik van 650.000 huishoudens. Dat zou ruim 1 megaton aan CO2-uitstoot schelen en dus een wezenlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen.

De energiebesparingsplicht werd lange tijd nauwelijks gehandhaafd, maar is de afgelopen jaren verstevigd om bedrijven aan te sporen om daadwerkelijk hun energieverbruik te verminderen. Sinds 2019 moeten bedrijven doorgeven of zij de verplichte besparingsmaatregelen al hebben doorgevoerd, maar nog altijd lijken veel bedrijven niet aan deze zogeheten informatieplicht te voldoen. Het probleem is dat niemand weet hoeveel bedrijven in gebreke blijven.

Zij vallen namelijk alleen onder de energiebesparingsplicht bij een verbruik vanaf 50.000 kilowattuur stroom of 25.000 kubieke meter gas. Een kleine winkel hoeft het formulier niet in te vullen, maar een grotere kantoorruimte of fabriek meestal wel.

Energiebedrijf mag gegevens niet delen

De omgevingsdiensten die in de meeste regio's verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de energiebesparingsplicht kunnen niet bij energiebedrijven aankloppen om op te vragen wie er zo veel stroom en gas verbruikt. Zij mogen die gegevens om privacyredenen niet delen. De toezichthouders moeten bedrijven dus zover krijgen om zelf hun verbruik door te geven.

In totaal hebben ongeveer 60.000 bedrijfslocaties dat inmiddels gedaan, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De organisatie denkt dat een op de drie bedrijven het verplichte formulier na drie jaar nog altijd niet heeft ingevuld.

Maar het is de vraag of die schatting wel klopt, zeggen vertegenwoordigers van verschillende omgevingsdiensten. Zij krijgen van de RVO lijsten met bedrijven die vermoedelijk onder de besparingsplicht vallen, maar daar klopt vaak weinig van. "In de praktijk blijkt dat 30 tot 40 procent van de bedrijven die wij op basis van de lijsten van de RVO aanschrijven ten onrechte op die lijst staan", zegt Jeffrey Kruis van de Omgevingsdienst Haaglanden tegen NU.nl.

'Niet met één brief geregeld'

Het kost omgevingsdiensten daarom nog altijd veel moeite om uit te vogelen welke bedrijven wél onder de plicht vallen, en om hen op te dragen informatie aan te leveren. "Er gaat soms behoorlijk veel tijd in zitten om bedrijven over de streep te trekken", zegt Hester Hellinga, adviseur duurzaamheid bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. "Het is niet met één brief opgelost." Toezichthouders moeten in sommige gevallen dreigen met een last onder dwangsom om bedrijven aan de informatieplicht te laten voldoen.

Dan moet het energie besparen nog beginnen. Van de bedrijven die informatie over hun energieverbruik hebben gedeeld, moet bijna twee derde nog een of meerdere verplichte maatregelen nemen om energie te besparen, blijkt uit cijfers van de RVO. Landelijk vallen ruim 38.000 bedrijven onder de categorie 'hoogste prioriteit bij toezicht', terwijl slechts 6.800 bedrijven alle besparingsmaatregelen hebben genomen.

Sinds 2020 heeft het kabinet zo'n 4,5 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken om het toezicht op de energiebesparingsplicht te versterken. Dat heeft geholpen, zeggen de omgevingsdiensten, net als de gegevens die dankzij de informatieplicht bekend zijn. Maar het blijft lastig om al die tienduizenden bedrijven te controleren.

'Nu gaat het erom spannen'

Omgevingsdiensten richten zich daarom eerst vooral op de grootste bedrijven, of op sectoren die de coronacrisis financieel goed hebben doorstaan, zoals supermarktketens. "Wij focussen op de grootste energieverbruikers die op basis van de beschikbare informatie nog de meeste maatregelen moeten treffen", zegt Kruis.

Hij ziet dat de hoge energieprijzen ervoor zorgen dat bedrijven sneller bereid zijn om te verduurzamen. "Zeker nu hebben bedrijven niet zoveel motivering nodig om bepaalde maatregelen te treffen. Elke euro die je bespaart is zeer welkom."

Toch zal in de komende jaren pas écht duidelijk worden of bedrijven inderdaad meer energie zijn gaan besparen door het strengere toezicht, zegt Gerard Liefting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit jaar volgen in zijn regio de eerste hercontroles van bedrijven die hebben beloofd maatregelen te nemen. "Nu gaat het er echt om spannen. Hebben ze alles al rond?" Als dat niet het geval is, kunnen er uiteindelijk boetes volgen.

Voor de toezichthouders komt aan de drukke tijden voorlopig geen einde. Het kabinet wil de energiebesparingsplicht vanaf volgend jaar voor meer bedrijven laten gelden. Ook wordt de lijst met verplichte besparingsmaatregelen dan uitgebreid.