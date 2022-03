In het oosten van Antartica is een ijsplaat ter grootte van Rome na recordwarme weken uiteengevallen, schrijft The Guardian vrijdag op basis van satellietbeelden. Wetenschappers waarschuwen in gesprek met de Britse krant voor "een voorteken van wat zou kunnen komen".

Het gaat om de Conger-ijsplaat die zo'n 1.200 vierkante kilometer groot was. De ijsplaat viel op 15 maart uiteen, in een week waar temperaturen 40 graden boven het gemiddelde voor die periode werden gemeten.

Aard- en planetaire wetenschapper Catherine Colello Walker bij NASA spreekt in gesprek met The Guardian van "een van de significantste gebeurtenissen op Antarctica sinds de jaarwisseling".

Omdat de Conger-ijsplaat "relatief klein" was, zal het effect op de korte termijn niet opvallen, vervolgt Colello Walker. Ze waarschuwt wel voor gevaren op de lange termijn, als nog meer ijsplaten uiteenvallen. Deze platen voorkomen namelijk dat ander ijs de zee indrijft. Als het ijs terechtkomt in het water, stijgt de zeespiegel sneller dan verwacht.

De Conger-ijsplaat kromp al sinds het jaar 2000. Begin 2020 zou dat proces echter in een stroomversnelling zijn geraakt. In januari was de ijsplaat dus nog zo'n 1.200 vierkante kilometer, nu is daar nog maar de helft van over.