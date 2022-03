Het kabinet gaat het aantal windmolens op zee definitief verdubbelen. Er worden drie nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen die in de komende negen jaar volgebouwd kunnen worden met windmolens. Uit het klimaatfonds van 35 miljard euro wordt 1,7 miljard gereserveerd voor een deel van de uitgaven aan de Noordzee-windparken, besloot de ministerraad vrijdag.

In 2019 werd in het Klimaatakkoord afgesproken om windparken met een vermogen van 11 gigawatt op zee te bouwen. Het vorige kabinet sorteerde al voor op een verdubbeling van dat doel naar zo'n 21 gigawatt in 2030 of 2031, genoeg om op een winderige dag alle elektriciteit die Nederland verbruikt te leveren. Maar het uiteindelijke besluit werd aan het nieuwe kabinet gelaten.

Door drie nieuwe windmolengebieden aan te wijzen, bevestigt het kabinet deze ambitieuzere plannen. De nieuwe gebieden liggen enkele tientallen kilometers ten westen van Texel en Vlieland en ten noorden van Ameland. Een wedstrijd leverde de namen Nederwiek, Lagelander en Doordewind op.

De 1,7 miljard euro uit het klimaatfonds zal niet worden gebruikt om de windmolens zelf neer te zetten, maar wordt onder meer geïnvesteerd in scheepvaartveiligheid, natuurbescherming op de Noordzee en de procedures die nodig zijn om elektriciteitskabels naar het vasteland te leggen. Ook gaat er geld naar verduurzaming van de visserij op de Noordzee, waar door de bouw van windparken steeds minder ruimte voor is.

Details over de uitgaven volgen voor de zomer, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dan wordt verder uitgewerkt hoe het geld uit het klimaatfonds zal worden uitgegeven.

'Belangrijke mijlpaal' in energietransitie

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zegt dat bij het aanwijzen van de nieuwe locaties voor windparken "zorgvuldig is gekeken naar de andere belangen op de Noordzee, zoals scheepvaart, visserij, natuur en defensie". Hij spreekt van een "belangrijke mijlpaal" in de energietransitie.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe windgebieden worden geveild aan energiebedrijven, die uiteindelijk windmolens moeten gaan neerzetten. Momenteel wordt al druk gebouwd op de Noordzee: begin volgend jaar wordt een groot windpark van Vattenfall in gebruik genomen, dat genoeg stroom zal leveren voor twee miljoen huishoudens. Komende zomer worden nieuwe windgebieden ten westen van IJmuiden geveild, die rond 2026 operationeel moeten worden.

Windparken op zee worden nu nog gebouwd om de Nederlandse elektriciteitsvoorziening te verduurzamen, maar moeten richting het jaar 2030 ook worden ingezet om groene waterstof te produceren. Die CO2-vrije waterstof kan worden gebruikt om de zware industrie te vergroenen. Zo wil staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden - nu nog de grootste CO2-uitstoter van het land - stapsgewijs overstappen van steenkool naar groene waterstof.