De overheidssubsidies en -leningen voor het verduurzamen van woningen zijn slecht bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Juist gezinnen die de subsidies het hardst nodig hebben blijven daardoor met een hoge energierekening zitten, zeggen experts tegen NU.nl.

Wie zijn huis gaat isoleren of een warmtepomp wil installeren om van het gas af te gaan, kan daarvoor subsidie krijgen via de zogeheten Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Maar die subsidie is alleen beschikbaar als mensen minstens twee maatregelen treffen om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld het isoleren van het dak én de gevel, of het installeren van zonnepanelen én het plaatsen van tripelglas.

Dat maakt het voor mensen met weinig geld lastig om van de subsidie te profiteren. Die dekt maar 30 procent van de kosten, terwijl de overige 70 procent zelf moet worden betaald. Het gaat dan meestal om bedragen van duizenden euro's. "Dat is voor mensen met een laag inkomen eigenlijk bijna niet te doen", zegt Tymon de Weger, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Woerden, tegen NU.nl.

Het Centraal Planbureau waarschuwde woensdag dat de stijgende energieprijzen vooral mensen met een laag inkomen hard raken. Zij wonen vaker in een huis dat slecht geïsoleerd is, waardoor het voor hen ook belangrijker is om te isoleren.

Volg onze berichtgeving over het klimaat Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

Uit een enquête van NU.nl onder alle Nederlandse gemeenten bleek onlangs dat zij zich veel zorgen maken over de betaalbaarheid van de zogeheten 'warmtetransitie'. Gemeenten moeten hun inwoners helpen om te isoleren en uiteindelijk aardgasvrij te wonen, maar zij krijgen daar zelf onvoldoende geld voor en vinden ook dat de kosten voor woningeigenaren nog te hoog zijn.

De Weger ziet dat de subsidies nu juist terechtkomen bij mensen die ze het minst nodig hebben. "Ik ben zelf een hoogopgeleide inwoner met een goed inkomen en een goed huis, en dan kan ik óók nog subsidie krijgen. Dat is gek, want ik kan de investering in principe gewoon terugverdienen."

Hij vindt dat de overheid subsidies laagdrempeliger moet maken door deze ook al beschikbaar te maken bij het uitvoeren van één verduurzamingsmaatregel. Daarbij moeten subsidies volgens De Weger vooral op oudere woningen worden gericht. Die zijn vaak slecht geïsoleerd en leveren dus ook de hoogste energierekening op.

Ook leningen slecht toegankelijk

Wie zelf geen investering kan doen om te isoleren, kan zich beroepen op voordelige duurzaamheidsleningen die worden aangeboden door sommige gemeenten of door het Nationaal Warmtefonds. Maar door nieuwe leennormen die vorig jaar zijn ingevoerd, zijn die juist minder toegankelijk geworden voor mensen met een laag inkomen en vermogen.

"We zien sindsdien een stijging in het aantal afgewezen aanvragen", zegt Rik Burger van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, dat namens meer dan honderd gemeenten duurzaamheidsleningen verstrekt. In 2021 werden ruim 7.800 van zulke leningen verstrekt, 20 procent minder dan een jaar eerder. Inmiddels stijgt het aantal leningen weer licht, maar Burger vindt wel dat gemeenten hun inwoners actiever moeten wijzen op de beschikbaarheid van de leningen.

Het stelsel van subsidies en leningen is nu te complex, vindt Eugène van Mierlo, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Almelo. Omdat iedere woning en ieder gezin anders is, is het volgens hem sowieso al "monnikenwerk" om inwoners te helpen met verduurzamen. De "wirwar" van financieringsopties maakt dat proces nog lastiger.

"Er zijn twaalf of dertien regelingen met ieder hun eigen voorwaarden, ieder hun eigen regeltjes en kaders", zegt hij. "Wij willen een eenvoudige, complete regeling, zodat we die versnippering in de huidige regelingen kunnen opheffen."

'Armere mensen hebben angst voor schulden'

Vertegenwoordigers van verschillende gemeenten pleiten in gesprek met NU.nl voor zogeheten 'gebouwgebonden' financiering om te verduurzamen. Dat houdt in dat een lening kan worden afgesloten die niet op naam van de inwoner staat, maar die gekoppeld is aan de woning zelf. Bij verkoop van de woning wordt de lening overgedragen aan de koper. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat deze vorm van financiering mogelijk wordt, maar dat is wettelijk nog altijd niet geregeld.

Zo'n gebouwgebonden lening is aantrekkelijker dan de huidige opties, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Een persoonlijke lening is voor mensen met een kleine portemonnee niet alleen ontoegankelijk, maar vaak ook niet wenselijk. "Juist armere mensen hebben vaak een grotere angst om schulden te maken, en dat is ook goed te begrijpen."

Het zou daarom ook mogelijk moeten worden voor energiebedrijven om verduurzaming te financieren voor hun klanten, zegt Van der Gaag. De consument kan de investering vervolgens langzaam terugbetalen via de energierekening, zonder zelf spaargeld aan te hoeven wenden. Ook dat is wettelijk nog niet geregeld. "Dit lijkt me nou bij uitstek het moment om dat te gaan uitwerken."