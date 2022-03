Het krijgt minder aandacht dan olie en gas, maar we verstoken in Nederland ook veel steenkool uit Rusland. Ondanks de sancties gaat dat momenteel gewoon door, terwijl die steenkool ook vrij eenvoudig uit andere landen gehaald kan worden. Dat blijkt uit een rondgang door NU.nl langs bedrijven en experts.

Nederlandse bedrijven importeren steenkool per schip uit diverse landen, waaronder Zuid-Afrika, Colombia, Australië en de Verenigde Staten. Rusland is tot nog toe de grootste leverancier, met een jaarlijks aandeel van 25 tot 30 procent. Dat is (doorvoer meegerekend) zo'n 10 miljoen ton steenkool, met een waarde van ongeveer 3,5 miljard euro.



Gevraagd naar de recentste cijfers van steenkoolimport uit Rusland, zegt het CBS tegen NU.nl dat die geheim zijn. Grote in Nederland gevestigde afnemers zeggen echter dat ze ook nu nog steenkool kopen uit Rusland. Die wordt onder andere verstookt in vier kolencentrales (waarvan er één op het punt van sluiten staat).

Energiebedrijven wachten op politieke besluiten

Energiebedrijf RWE heeft in Nederland twee kolencentrales en zegt tegen NU.nl niet zelf actie te ondernemen, maar regelgeving uit Den Haag en Brussel te volgen.

Uniper heeft wel besloten te stoppen met de inkoop van steenkool uit Rusland, maar pas per 2023. "Wij hebben nog voor het hele jaar 2022 lopende importcontracten. Daarna zullen we elders inkopen", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Dat verandert ook voor Uniper als er politieke maatregelen zouden komen. "Wij juichen regie van de overheid hierin toe. Als het wettelijk kader verandert, volgen wij daarin."

'Twee Russische kolenschepen onderweg'

Een andere belangrijke afnemer is Tata Steel in IJmuiden. "Wij kijken momenteel naar andere leveranciers en we hebben geen tekort aan grondstoffen. Maar er zijn nog twee kolenschepen vanuit Rusland onderweg naar ons, daar hebben we al contracten mee gesloten."



Tata zegt momenteel "voor te sorteren" op overschakelen naar andere toeleveranciers, maar daar niet direct zelfstandig een knoop in door te hakken. "We vinden het natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, maar we moeten ook zorgen voor onze klanten."



Ook hier kan de omslag komen vanuit de overheid: "Wij doen zeker geen zaken met gesanctioneerde bedrijven", aldus de woordvoerder van Tata.

Europa kan vrij eenvoudig overstappen

Belangrijker dan de eigen kolencentrales en industrie zijn de havens van Rotterdam en Amsterdam, de twee grootste 'steenkooloverslagen' van Europa. Van daaruit wordt onder andere steenkool doorgevoerd naar het Ruhrgebied in Duitsland.



"Nederland voert al met al veel steenkool in uit Rusland. Maar het is wel een ander verhaal dan olie en zeker gas; we zijn veel minder afhankelijk", zegt energie-expert René Peters van onderzoeksorganisatie TNO.



Dat komt volgens Peters omdat andere steenkoolproducerende landen eenvoudig meer steenkool kunnen leveren. "Juist omdat de vraag naar steenkool in de afgelopen jaren wat is afgenomen, kunnen zij met bestaande infrastructuur makkelijk opschalen. En ook het transport is geen probleem - dat gaat sowieso per schip en daar is een grote vloot voor beschikbaar."

Hoge energie-import verkleint effectiviteit sancties

Rem Korteweg, expert geopolitiek van denktank Clingendael, vindt dat Europa de kapitaalstroom voor energie beter moet inperken. "We treffen momenteel monetaire sancties tegen Rusland. Die zijn heel effectief, maar we zwakken ze zelf af door grote hoeveelheden energie te blijven importeren."



"Het regime kan zelfs extra profiteren. Dat komt doordat de waarde van de roebel steeds verder onderuitzakt. Maar wij betalen de staatsenergiebedrijven met torenhoge energieprijzen ondertussen in harde euro's en dollars, die binnen de Russische economie relatief meer waard worden. Zo krijgen ze intern een nog machtiger positie."





'Importverbod Russische steenkool overwegen'

Naast het scherp inperken van de consumptie van aardgas, denkt Korteweg dat Nederland en de EU meer kunnen doen. Met name ten aanzien van olie, veruit de belangrijke inkomstenbron voor Rusland.

"Ik vind het slim wat de Britten doen. Die hebben net als wij een langetermijnstrategie, om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Maar ze hebben ook een kortetermijnstrategie, waarbij ze tijdelijk helemaal stoppen met de inkoop van Russische olie. Als we dat zelfs maar een maand doen, leidt dat tot een enorme verhoging van de druk."



"Het gaat om kleinere bedragen, maar ik denk dat je een importverbod op Russische steenkool ook absoluut moet overwegen. Er zijn genoeg andere steenkoolleveranciers. Maar het is wel belangrijk om dat tegelijk te doen met sterke inperking van de import van olie en ook gas", aldus Korteweg.



Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt in een reactie "er nog niet op vooruit te kunnen lopen of Russische steenkool onderdeel wordt van de boycot".