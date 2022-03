Als dichtbevolkte rivierdelta moet Nederland zich wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het maandag verschenen klimaatrapport van VN-panel IPCC onderstreepte het belang daarvan nogmaals, zegt Deltacommissaris Peter Glas. "Niets doen is ook een besluit en heeft gevolgen. Dat zien we in Limburg, met 1,8 miljard euro schade."

Klimaatadaptatie - het aanpassen van de samenleving aan de opwarming van de aarde - was in de klimaatwereld lange tijd een ondergeschoven kindje. De internationale focus lag vooral op het voorkomen van klimaatverandering.

Inmiddels lijken politici over de hele wereld zich te realiseren dat beide nodig zijn. Uit het VN-rapport van maandag blijkt nog maar eens dat de aarde zelfs in het gunstigste scenario een stuk warmer wordt dan voor het industriële tijdperk, met bijbehorende zeespiegelstijging en weersextremen. Door ons aan te passen kunnen we de impact van klimaatverandering verminderen, schrijft de internationale groep wetenschappers.

"Je ziet dat het én-én wordt", zegt Glas. "Én we moeten wat doen aan de oorzaken, sneller dan we hadden gedacht. Én we moeten sneller wat doen aan het opvangen van de gevolgen. Beide zijn mogelijk, dat is het goede nieuws. Maar we moeten wel allemaal doordrongen zijn van de urgentie daarvan."

"Nederland is de veiligste dichtbevolkte delta ter wereld en tegelijkertijd zijn we kwetsbaar. Dat is een moeilijk verhaal, maar het is allebei waar."

De natuur als voorbeeld

Als Deltacommissaris is het de verantwoordelijkheid van Glas om de aanpassing aan een warmer klimaat in goede banen te leiden. Met het Deltafonds heeft hij een miljardenschatkist tot zijn beschikking om ons land tegen wateroverlast en droogte te verdedigen. Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 250 miljoen euro extra toevoegen aan dat fonds om de strijd tegen het water op te voeren.

Maar de oplossing ligt niet alleen in het verhogen van dijken en versterken van stormvloedkeringen, zegt Glas. Maatregelen om onze kustlijn te beschermen moeten bijvoorbeeld "zacht waar het kan, hard waar het moet", vindt hij. "Nature-based solutions hebben daar de voorkeur boven harde civiele maatregelen."

Onze geavanceerde waterwerken houden onze voeten droog, maar het kan net zo nuttig zijn om een natuurlijk duingebied van extra zand te voorzien, of een rivier de ruimte te geven om binnen een bredere bedding af en toe te overstromen. "Dat is een doorbraak die er tien, twintig jaar geleden nog niet was."

'Niets doen heeft gevolgen'

Die ruimte voor het water is er nog lang niet altijd. Glas waarschuwde vorig jaar dat bij het bouwen van nieuwe woningen vaak niet goed wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Gemeenten willen ook nog bouwen in zeer laaggelegen gebieden of in de uiterwaarden van rivieren.

"Water en bodem moeten de basis zijn voor onze ruimtelijke ordening. Dat is inmiddels een gegeven", zegt Glas. Ook lokale overheden zijn zich daar in toenemende mate van bewust, zegt hij. "Ik zie die beweging echt op gang komen. En als men het niet doet, wat ook zou kunnen? Dan zeg ik: 'Niets doen is ook een besluit en heeft gevolgen.' Dat zien we in Limburg, met 1,8 miljard euro schade ondanks de maatregelen die al waren genomen."

Door beter rekening te houden met het klimaat kan ernstige wateroverlast, zoals vorige zomer na hevige regenval in Limburg, vaker worden voorkomen. "100 procent veiligheid bestaat niet, maar veel van die kwetsbaarheid is met slimmer bouwen op slimmere plekken echt te voorkomen. En de noodzaak daartoe is er, want als je niks doet komt die schade onherroepelijk."

Decennia vooruitkijken

Het IPCC-rapport van maandag benadrukt nog eens dat we zeker decennia vooruit moeten denken om de klimaatverandering het hoofd te bieden. "We moeten voorbij 2050 kijken", vindt ook Glas. "Een aantal maatregelen die wellicht in de tweede helft van deze eeuw urgent worden, zullen we ruim voor die tijd moeten voorbereiden."

Ondertussen moeten we er wel voor zorgen dat we de CO2-uitstoot terugdringen en de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Alleen zo kan ook de zeespiegelstijging relatief beperkt blijven.

"Als we dat binnen de perken weten te houden tot 1 à 2 meter op de lange termijn, dan is het mogelijk om in deze delta te kunnen blijven wonen. Maar schiet het voorbij die 2 meter - en er zijn scenario's die dat voor mogelijk houden - dan zullen we echt op een andere manier moeten gaan werken. Dan is de maakbaarheid van Nederland zoals we dat duizend jaar hebben gedaan in het geding."