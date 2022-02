Grote wereldmachten tonen een "crimineel" gebrek aan leiderschap als het gaat om het klimaat. Dat zei VN-topman António Guterres na de verschijning van opnieuw een alarmerend rapport van klimaatpanel IPCC over de opwarming van de aarde. "De feiten zijn onmiskenbaar."

Het rapport concludeert dat de gevolgen van klimaatverandering verergeren. Het is belangrijk dat we ons daaraan aanpassen, maar dat wordt steeds lastiger, onder meer door domino-effecten van verschillende klimaatrisico's.

De kwetsbaarste mensen en ecosystemen op aarde worden het hardst geraakt. Het rapport leest als "een atlas van menselijk lijden", aldus Guterres. Hij ziet het als een "vernietigende aanklacht" tegen de internationale gemeenschap die er volgens hem niet in slaagt in actie te komen.

Ook Nederland moet actie ondernemen om de voeten droog te houden, zegt de Unie van Waterschappen. Schade door overstromingen van de Europese kusten kan tegen het eind van deze eeuw vertienvoudigen ten opzichte van nu, schatten wetenschappers. "We moeten ons aanpassen aan die verandering en ons voorbereiden op hogere temperaturen, langdurige droogte en meer neerslag en piekbuien", zegt voorzitter Rogier van der Sande. "Daarbij moeten we ver vooruitkijken, maar bovenal nu al handelen."

"We moeten Nederland niet op de oude manier volbouwen, maar slimme en waterbewuste keuzes maken", aldus Van der Sande. Waterbeheerders moeten vanaf de start van nieuwe projecten betrokken worden bij de plannen.

Niet alle waterschade kan worden voorkomen, denkt hij. "Daarom zien de waterschappen het vergroten van het bewustzijn onder inwoners rond hoogwater, wateroverlast en droogteproblemen als een belangrijk actiepunt."

Wereldwijd meer investeren

Overheden moeten wereldwijd meer investeren om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat zegt Patrick Verkooijen, hoofd van het Global Center on Adaptation (GCA), een internationale organisatie die onderzoek doet naar manieren waarop mensen zich kunnen aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden.

Verkooijen zegt blij te zijn met de kritische aandacht van het IPCC voor klimaatadaptatie, zoals het aanpassen aan de risico's van klimaatverandering ook wel wordt genoemd. Klimaatadaptatie wordt nu nog "te gefragmenteerd en ad hoc" toegepast, aldus Verkooijen. "De organisatie en financiering moet beter. Het belang van adaptatie heeft grote voordelen voor de werkgelegenheid, voedselzekerheid, levensonderhoud en vermindering van directe schade aan huizen, wegen en natuur."

'Veeboer in Somalië betaalt hoogste prijs'

Oxfam Novib vraagt in een reactie aandacht voor de positie van arme landen, die weinig CO2 uitstoten maar het hardst worden geraakt door klimaatverandering. "Ongelijkheid vormt de kern van de huidige klimaatcrisis", zegt Bertram Zagema. "In de 107 dagen die na de VN-klimaattop in Glasgow zijn verstreken, stootte de rijkste 1 procent van de wereldbevolking evenveel CO2 uit als de bevolking van Afrika in een heel jaar."

Rijke landen moeten veel meer geld steken in klimaatadaptatie in arme landen, vindt de organisatie. "De hoogste prijs wordt nu al betaald door de veeboer in Somalië wiens hele kudde is omgekomen door extreme droogte."

Ook eilandstaten hebben veel meer hulp nodig om letterlijk te ontkomen aan de verdrinking, zegt Gaston Browne, premier van Antigua en Barbuda en voorzitter van de Alliantie van Kleine Eilandstaten. "Adaptatie is essentieel voor ons om klimaatverandering te overleven, maar huidige financieringsmogelijkheden zijn te beperkt en ontoegankelijk voor de meeste kleine eilandstaten. Het is nu belangrijker dan ooit dat ontwikkelde landen hun belofte om adaptatiefinanciering te verdubbelen ook nakomen."