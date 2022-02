Het nieuwste IPCC-rapport over de gevolgen van klimaatverandering verscheen maandag, terwijl enkele dagen eerder oorlog is uitgebroken. Dat heeft ook klimaatgevolgen, zeggen auteurs tegen NU.nl, maar klimaatbeleid kan tegen een stootje. Ook in het rapport zelf komen verbanden tussen klimaatverandering en conflicten aan bod.

Grote thema's in het rapport zijn het uitsterven van planten en dieren, het droogvallen van rivieren en overstromende kusten.

Maar de wereld is sterk veranderd sinds vorige week donderdag, toen Russische tanks en straaljagers Oekraïne binnenvielen. NU.nl zal bovenstaande onderwerpen daarom in een later stadium de aandacht geven die ze verdienen.

In plaats daarvan kijken we naar de relatie tussen klimaatverandering en oorlog. Of beter gezegd: (gewelddadige) conflicten, want dat is de term die IPCC ruim duizend keer laat terugkeren in het rapport.

Oorlogen hebben andere oorzaken dan klimaatverandering

Dat begint met een belangrijke nuancering: oorlogen tussen mensen hebben meestal andere oorzaken. Maar in sommige gebieden hebben weersextremen "een kleine, nadelige invloed op hun lengte, ernst of frequentie" gehad, schrijft het IPCC.

Een voorbeeld is de oorlog in Syrië, die werd voorafgegaan door een ongekende droogte van vier jaar, waardoor veel mensen van het platteland naar steden trokken. Die Syrische droogte is verergerd door klimaatverandering, maar daarmee is het nog niet de hoofdoorzaak van de oorlog.

Er bestaat ook een omgekeerd verband, stelt het rapport: oorlog vergroot de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. Tussen 2010 en 2020 vielen vijftien keer zo veel doden door overstromingen en droogte in gebieden die ook door gewapende conflicten geplaagd werden.

Samenwerking, mensenrechten en duurzame energie: minder CO2 én minder conflict

Dan houdt vervolgens ook klimaatbeleid verband met gewelddadige conflicten. Scenario's met een dalende uitstoot van broeikasgassen hangen af van allerlei voorwaarden, zoals internationale samenwerking, beter onderwijs, vrouwenrechten en decentralisatie van de energievoorziening. Zo'n 'toekomstpad' zou de kans op gewelddadige conflicten verkleinen, schrijft het IPCC.

Maar hoe zit het als het conflict al bestaat en je vervolgens nog klimaatbeleid wil voeren? Oorlogen zijn niet nieuw, zegt IPCC-expert Richard Klein tegen NU.nl. "Het zou niet de eerste keer zijn dat landen die met elkaar in oorlog zijn ondertussen met elkaar onderhandelen over klimaatbeleid."

Dat gebeurde al in de afgelopen dagen, toen de Russische en Oekraïense delegaties (digitaal) aan tafel bleven tijdens het goedkeuringsproces rond het nieuwe IPCC-rapport.

Alleen erkende regimes welkom op klimaattoppen

Ook als landen na oorlogen te maken krijgen met een nieuw regime, gaan VN-klimaatonderhandelingen door. "Met wie, wordt bepaald op het VN-hoofdkwartier in New York. Als een nieuw regime niet wordt erkend, wordt het ook niet uitgenodigd."

"Het gebeurt vaker dat landen geen heldere politieke status hebben", zegt Klein. "Voor de klimaattop in Glasgow was er onduidelijkheid over Afghanistan en Myanmar, en daar is ook Burkina Faso nog bij gekomen."

Eventueel kan bij klimaattoppen het oude regime vertegenwoordigd blijven, aldus Klein. Dat kan officieel gebeuren vanuit ambassades in Berlijn of Brussel, of de VN-gezant in Genève.

Ook IPCC-auteur Maarten van Aalst verwacht dat internationale klimaatbeleid gewoon doorgaat. "Er zijn altijd allerlei internationale spanningen en dat is zeker een uitdaging binnen het klimaatverdrag. Tegelijkertijd zien we dat heel veel landen het belang en de urgentie van het probleem al zien."

"Het Parijsakkoord is helder. Het gaat nu vooral om de uitvoering. Dat speelt deels bij de VN, maar inmiddels net zozeer bij nationale parlementen, en binnen steden, bedrijven en gezinnen."

Poetins oorlog kan tot honger in Afrika leiden

Dat is dan uitsluitend nog het diplomatieke deel van het verhaal, zegt Klein. Conflicten met Rusland worden ook snel gekoppeld aan de energievoorziening. De zoektocht naar energiebronnen die olie, kolen en gas uit Rusland vervangen, zal een mengeling van positieve en negatieve gevolgen hebben voor het klimaat.

Maar Klein, expert op het gebied van klimaatgevolgen, wijst op een ander mogelijk effect: stijgende voedselprijzen. "Rusland en Oekraïne zijn 's werelds grootste en vijfde tarwe-exporteur. Samen leveren ze een kwart van de wereldexport."

"Mocht dit wegvallen, dan heeft dat zeker ook gevolgen voor wereldwijde graanprijzen, en het is niet ondenkbaar dat de prijs van andere landbouwproducten ook stijgt. Dit kan in arme landen tot voedselschaarste en honger leiden."

Dat lijkt sterk op een van de hoofdboodschappen uit het maandag verschenen klimaatrapport, dat speciale aandacht besteedt aan kettingreacties van (klimaat)gevolgen.