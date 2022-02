Er is te weinig ruimte voor openbaar groen in meer dan de helft van de buurten van de 32 grootste gemeentes in Nederland. Dat concludeert Natuur & Milieu maandag op basis van eigen onderzoek. 53 procent van de 1.937 onderzochte buurten voldoet niet aan het criterium van 75 vierkante meter groen per woning en is daarmee "versteend", aldus de milieuorganisatie.

Om de verstening te meten keek Natuur & Milieu naar twee aspecten. Allereerst de 75 vierkante meter groen per woning die de overheid als ondergrens hanteert. Onder groen valt alles wat niet versteend is, zoals parken, grasvelden, bermen en water.

Daarnaast keek de milieuorganisatie naar een advies van wereldgezondheidsorganisatie WHO dat gaat over de aanwezigheid van ten minste 1 hectare aaneengesloten groen per buurt. Bij één op de onderzochte tien buurten is zo'n aaneengesloten stuk groen niet te aanwezig.

"Nederland versteent steeds verder. Met als gevolg straten die na een heftige regenbui uren blank staan, en hittestress in steden. Verstening is bovendien een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten", aldus Rob van Tilburg, directeur Programma's bij Natuur & Milieu.

Twee derde van de nieuwbouwwijken haalt de norm

In Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden. Daar is er per woning 0 tot 2 vierkante meter groen te vinden. De gemeentes Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het kleinste aantal versteende buurten.

Volgens het onderzoek scoren nieuwbouwwijken (gebouwd na 2010) iets beter op groen dan de oudere wijken, maar bij een derde van de nieuwbouwbuurten wordt ook het criterium van 75 vierkante meter groen niet gehaald.

De milieuorganisatie doet daarom een oproep tot een landelijke verplichting voor natuurinclusief bouwen. Van Tilburg: "Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn."