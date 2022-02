Het kabinet wil de bouw van gigantische datacenters in de toekomst op de meeste plekken verbieden. Grote bedrijven als Facebook en Google mogen hun datahallen dan alleen nog neerzetten op plekken waar windenergie van zee aan land komt, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) woensdag aan de Tweede Kamer.

Nadat er vorig jaar veel ophef ontstond over het plan van Facebook-moederbedrijf Meta om een enorm datacenter te bouwen in Zeewolde, werd in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet al vastgelegd dat zogenoemde hyperscale-datacenters niet zomaar meer gebouwd mogen worden.

De Jonge schrijft dat er in de komende negen maanden geen bouwaanvragen voor zulke datacenters meer ingediend mogen worden. In die tijd gaat hij onderzoeken hoe de wildgroei aan datacenters kan worden beperkt.

De beperking geldt niet voor het controversiële datacenter van Facebook in Zeewolde. Ook in de gemeenten Middenmeer en Het Hogeland, waar nieuwe datacenters zijn gepland, kan de bouw gewoon doorgaan. Die gebieden zijn eerder aangewezen als voorkeurslocatie voor datacenters, aldus De Jonge. In de praktijk zal de bouwstop vermoedelijk dus geen gevolgen hebben.

Als er inderdaad alleen nog datacenters gebouwd mogen worden op plekken waar windenergie van zee aan land komt, zou dat in de praktijk betekenen dat ze rond de Maasvlakte, Eemshaven, Wijk aan Zee en Borssele moeten komen.

Critici vinden dat hyperscale-datacenters, die tientallen hectares in beslag nemen, te veel stroom gebruiken en te weinig opleveren. In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer erkent De Jonge dat de economische waarde van zulke datacenters "relatief beperkt" is. De drie bestaande hyperscale-datacenters bieden werk aan ongeveer 750 mensen.