Investeringen in aardgas- en kerncentrales krijgen tijdelijk en onder voorwaarden een groen EU-label. Deze energiebronnen zijn nodig bij de overstap van sterk vervuilende bronnen als steenkool, vindt de Europese Commissie.

De Commissie presenteerde woensdag een nieuwe toevoeging aan de zogeheten groene taxonomie, die bepaalt welke investeringen wel en niet duurzaam zijn. Dit overzicht moet duidelijkheid scheppen voor investeerders die hun geld in groene doelen willen steken.

Om als groen te worden bestempeld, moeten aardgascentrales aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten de nieuwste technologieën gebruiken om de CO2-uitstoot te beperken, en worden ingezet ter vervanging van kolencentrales. Kernenergie moet voldoen aan een set veiligheids- en milieueisen.

In 2035 vervalt het groene stempel voor gas, voor kernenergie wordt dat 2045. Het dagelijks EU-bestuur erkent dat gas en kernenergie geen hernieuwbare energiebronnen en niet per se groen zijn, maar ze zijn nodig om de klimaatdoelen te bereiken. "Sommige delen van Europa zijn nog zwaar afhankelijk van steenkool, dus we moeten nu ingrijpen", zei Eurocommissaris Mairead McGuinness van financiële stabiliteit.

'Geloofwaardigheid EU krijgt een knauw'

McGuinness erkende dat de meningen over de taxonomie "zeer verdeeld" zijn. Nederland had de Europese Commissie nog opgeroepen om aardgas geen groen label te geven. Het kabinet steunt de toevoeging van kernenergie wel.

Klimaat- en milieugroepen zijn fel tegenstander van een duurzaam stempel voor zowel aardgas als kernenergie. "Met dit besluit krijgt de geloofwaardigheid van de EU als wereldwijde klimaatleider een gigantische knauw", zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Hij ziet nog te veel "geitenpaadjes" om vervuilende centrales toch als duurzaam neer te zetten.

Het plan van de Europese Commissie kan nog worden geblokkeerd door minstens vijftien EU-lidstaten, met zeker 65 procent van de bevolking in de EU. Ook het Europees Parlement moet er nog over stemmen. Oostenrijk en Luxemburg hebben al gezegd naar de rechter te stappen om de inclusie van kernenergie aan te vechten.

Taxonomie moet 'groenwassen' voorkomen

McGuinness benadrukte dat de taxonomie alleen bepaalt welke investeringen als duurzaam worden bestempeld. De investeringsgids voorkomt niet dat er geld wordt gestoken in vervuilende energiebronnen, of dat investeerders zelf strengere regels hanteren.

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moet de CO2-uitstoot in de EU al in 2030 met 55 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dat gedaan te krijgen zijn veel privé-investeringen nodig.

Het classificatiesysteem is van groot belang voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken en zo bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De groene investeringsgids moet ook voorkomen dat financiële producten worden aangeboden die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn als de verkoper wil doen geloven. Dit staat bekend als 'groenwassen'.