De afgelopen acht jaar zijn de warmste jaren die sinds de start van de metingen in 1880 zijn gemeten. 2021 staat samen met 2018 op de zesde plaats in de top tien van warmste jaren, melden de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de meteorologische en oceanografische dienst NOAA op basis van eigen onderzoeken.

De aarde warmt volgens de ruimtevaartorganisatie op door toedoen van de mens. Dat leidt tot meer extreem weer en een stijging van de zeespiegel. 2020 is volgens NOAA het warmste jaar dat ooit is gemeten. 2016 staat op de tweede plaats. De Amerikaanse overheidsorganisatie keek hierbij alleen naar het noordelijk halfrond.

De opwarming van de aarde is een proces dat zich over een langere periode voltrekt. Volgens NOAA was 2021 het 45e jaar op rij waarin de wereldwijde temperatuur hoger was dan het gemiddelde van de twintigste eeuw.

De aarde was vorig jaar volgens NASA ongeveer 1,1 graad warmer dan gemiddeld aan het einde van de negentiende eeuw.