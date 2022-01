Vier op de tien Nederlandse kantoren hebben nog geen energielabel C of hoger, zoals vanaf volgend jaar wettelijk verplicht is. Bij het huidige verduurzamingstempo zal een aanzienlijk deel van de kantoren ook volgend jaar niet aan de eis voldoen.

Zo'n 57 procent van de kantoren heeft al wel minstens energielabel C, blijkt uit een rapport dat vrijdag wordt gepubliceerd door vastgoedadviseur Colliers. Ruim een half jaar geleden was dat aandeel nog 51 procent.

Een op de tien kantoren heeft een energielabel D of lager. De eigenaren van die panden moeten dus nog investeren in verduurzaming. Nog eens een derde van alle kantoren heeft helemaal geen energielabel.

Colliers schat in dat ongeveer de helft van die labelloze gebouwen wel voldoet aan de eisen, waardoor de eigenaar alleen nog een energielabel hoeft aan te vragen. Maar bij de andere helft zijn wel investeringen nodig. In totaal moet nog 16 miljoen vierkante meter kantoorruimte worden verduurzaamd.

Dat de duurzaamheidseis voor kantoren eraan komt, is al vanaf 2011 bekend. Maar toch lijken veel kantooreigenaren geen haast te maken met aanpassingen. Volgens het rapport verwachten velen van hen niet dat gemeenten en omgevingsdiensten de regel streng zullen handhaven.

Op papier kunnen ze forse boetes opleggen en kantoren zelfs laten sluiten. Maar door het grote aantal achterblijvers is het onzeker of dit ook op grote schaal zal gebeuren.

Ook met het oog op de verduurzaming van andere soorten gebouwen is het wel belangrijk om de regel streng te handhaven, vindt Jeroen Bloemers van Colliers. "Als je nu niet gaat handhaven, wat gebeurt er dan als je over twee jaar zegt dat alle winkels of alle hotels minstens label C moeten hebben? Je hebt maar één kans om het goed te doen."