Bij vleeskuikens in het Friese Blija is een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding te voorkomen worden bij twee pluimveebedrijven uit voorzorg zo'n 220.000 vleeskuikens geruimd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om twee bedrijven van dezelfde eigenaar. In het ene bedrijf zitten 177.000 dieren en 100 meter verderop in het andere bedrijf zitten nog eens 45.000 kuikens die uit voorzorg worden geruimd.

In een zone van 1 kilometer rondom de besmette bedrijven liggen verder geen andere bedrijven. In een zone van 10 kilometer rond de bewuste bedrijven is per direct een vervoersverbod van kracht.

Met de uitbraak van vogelgriep in Blija zijn sinds eind oktober ruim 730.000 dieren vernietigd. Eerder zijn bedrijven geruimd in onder meer het Limburgse Ysselsteyn, het Friese plaatsje Tzum, Den Ham in Overijssel en in het Gelderse Barneveld.

Sinds de uitbraak bij een kippenboer in Zeewolde in oktober 2021 geldt een ophokplicht. Pluimveehouders moeten daardoor hun kippen weer binnenhalen. Het gaat om de uitbraak van een vogelgriepvariant waar de vogels ernstig ziek van kunnen worden en uiteindelijk aan doodgaan.

Jaarlijks worden in Nederland honderden miljoenen kippen geslacht, voornamelijk vleeskuikens. Gemiddeld zijn het er zo'n anderhalf miljoen per dag.