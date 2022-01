Het project The Ocean Cleanup van de Nederlandse initiatiefnemer Boyan Slat ontvangt ruim 15 miljoen dollar (zo'n 13,3 miljoen euro) na een grote, succesvolle geldinzamelingsactie (#TeamSeas) van diverse YouTubers. Het geldbedrag is bedoeld om de komende drie jaar zeker 13,6 miljoen kilo afval uit zeeën en rivieren te halen.

Dat aantal lijkt willekeurig, maar is het resultaat van een simpele rekensom. Personen die wilden doneren, werd beloofd dat per gedoneerde dollar 1 pond aan afval uit het water werd gehaald.

Er werd in twee maanden tijd door ruim 600.000 personen meer dan 30 miljoen dollar gedoneerd. The Ocean Cleanup ontvangt daar de helft van. De andere helft gaat naar het initiatief Ocean Conservancy. 30 miljoen pond is omgerekend zo'n 13,6 miljoen kilo afval, waarvan The Ocean Cleanup de helft moet opruimen.

Slat vermoedt dat het zo'n drie jaar gaat duren om aan die taak te voldoen. Dat wordt overigens nog een flinke klus: in 2021 haalde zijn bedrijf 'slechts' 816.000 kilo afval uit het water.

Ocean Cleanup kan door donatie verder ontwikkelen

De Nederlander gaat het geldbedrag dan ook gebruiken om plannen van The Ocean Cleanup te versnellen en te vergroten, zo laat hij weten. Recentelijk kondigde zijn project nog twee nieuwe soorten interceptors aan die afval uit rivieren kunnen halen. Die modellen worden momenteel nog getest.

The Ocean Cleanup is in de Grote Oceaan met twee grote veegarmen actief. Die drijven over de zeespiegel en nemen als een C-vormige bezem alles mee wat ze tegenkomen. Dat verzamelde afval kan vervolgens worden verwijderd. Slat is het brein achter de veegarm, die hij ontwikkelde voor zijn profielwerkstuk in zijn middelbareschooltijd.

Een van de enorme veegarmen van The Ocean Cleanup. Een van de enorme veegarmen van The Ocean Cleanup. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

De interceptors - ook wel 'kruimeldieven' genoemd - worden ingezet op rivieren en kanalen in de wereld. Zij voorkomen dat nieuw afval de zee bereikt. Dat gebeurt onder meer al in Indonesië, Maleisië en de Dominicaanse Republiek.

De organisatoren achter de inzamelingsactie, YouTubers Jimmy Donaldson (MrBeast) en Mark Rober (tevens voormalig NASA-engineer), laten weten dat de ingezamelde 30 miljoen dollar "slechts het begin is" van hun actie. Het tweetal organiseerde eerder ook al de actie #TeamTrees, waarmee in enkele maanden ruim 20 miljoen dollar werd opgehaald om zeker twintig miljoen bomen te planten.