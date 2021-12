Het nieuwe kabinet moet haast maken met het opstellen van concrete plannen om de klimaatambities en de stikstofdoelen te halen. Ook zijn veel voorgestelde maatregelen te vrijwillig van aard en kan meer regelgeving "als stok achter de deur" een oplossing zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een reflectie op het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord.

In het akkoord stelt het kabinet ambitieuze klimaatdoelen. De nieuwe coalitie wil de uitstoot in 2030 met 55 procent verlaagd hebben ten opzichte van 1990, maar zet in op een verlaging van 60 procent om er "zeker van te zijn" dat de doelen gehaald worden. Een klimaatfonds van 35 miljard euro voor de komende tien jaar moet dit mogelijk maken.

Ook moet een stikstoffonds van 25 miljard euro ervoor zorgen dat de uitstoot in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2019. Dit is vijf jaar eerder dan werd afgesproken in de Stikstofwet.

Voor het aanpakken van deze problemen komt veel geld beschikbaar, maar het PBL vreest dat veel voorgestelde maatregelen om de doelen te halen te vrijwillig van aard zijn. Ook zijn er zorgen over hoe snel een nieuw kabinet de ambities kan omzetten in concrete plannen.

"Er wordt een substantieel budget uitgetrokken, waarmee belangrijke investeringen kunnen worden gestimuleerd. Het succes daarvan is sterk afhankelijk van hoe en hoe snel partijen in de praktijk gebruik gaan maken van het budget", zegt het PBL over de klimaatambitie. Het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent terug te dringen, grenst hoe dan ook aan het "praktisch maximaal realiseerbare", denkt het PBL.

Coalitie moet kaders stellen voor regionale aanpak stikstof

Ook is de vraag of de ambitie om de stikstofuitstoot voor 2030 te halveren haalbaar is, "gezien de eisen die deze stelt aan de uitvoering". In het coalitieakkoord staan nog geen concrete plannen voor de stikstofproblematiek. De uitwerking zal vooral aan lokale overheden zijn. Maar als er geen duidelijke kaders worden opgesteld voor de opgave per gebied en de uitgaven uit het stikstoffonds, zullen "twistpunten over de gewenste aanpak in de regio opnieuw oplaaien", aldus het PBL.

Ook gaat het kabinet te veel uit van een scenario waarin veehouders vrijwillig stoppen of verduurzamen. Het is onzeker of voldoende boeren gebruik zullen maken van een opkoopregeling. "Om boeren op vrijwillige basis te verleiden om te stoppen of om over te schakelen, is aanvullend beleid nodig."

Op Vlieland staat een wateropslag die tientallen woningen gasvrij van warmte kan voorzien. Op Vlieland staat een wateropslag die tientallen woningen gasvrij van warmte kan voorzien. Foto: ANP

Plannen woningbouw leiden mogelijk tot hogere grondprijzen

Het PBL heeft in de reflectie niet alleen naar de klimaat- en stikstofambities gekeken, maar ook naar de plannen die de coalitie heeft voor de woningbouw. Hier is vooral de vrees dat niet alle middelen "doelmatig" besteed zullen worden.

Die vrees is er voornamelijk vanwege de bestaande tekorten aan personeel en materiaal, waardoor de bouwsector op korte termijn niet veel meer woningen kan bouwen, terwijl die hier wel geld voor ontvangt. Ook is volgens het PBL de kans aanwezig dat de middelen die de overheid investeert uiteindelijk hogere grondprijzen tot gevolg hebben.

Het coalitieakkoord is veel meer op hoofdlijnen geschreven dan voorgaande keren, om meer ruimte te laten aan de Tweede Kamer. "We zijn ons ervan bewust dat het akkoord voorstellen bevat die op onderdelen verder uitgewerkt zullen worden", schrijft het PBL daarover. Het planbureau benadrukt dat het daardoor alleen een reflectie heeft kunnen maken en daarom geen uitgebreide doorrekening van de plannen heeft gemaakt.