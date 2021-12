Donderdag stemt de gemeenteraad van Zeewolde over de komst van een controversieel datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta. Waarom is dit zo omstreden en wie bepaalt uiteindelijk of dit er komt? Vier vragen over het Facebook-datacenter.

Wat zijn de plannen van Facebook in Zeewolde?

Facebook is het derde grote techbedrijf dat in Nederland een zogeheten hyperscale-datacenter wil neerzetten, na Google en Microsoft. In het megacomplex moeten servers komen voor diensten als Facebook, Instagram en WhatsApp.

Aan de plannen wordt al jaren gewerkt, maar pas vorige maand werd bekend dat Facebook het werkelijke bedrijf achter het datacenter is. Eerder ging de internetgigant nog schuil achter de speciaal gecreëerde vastgoeddochter Polder Networks B.V.

Waarom is het datacenter zo controversieel?

Al sinds bekend werd dat er plannen zijn voor een megadatacenter bij Zeewolde is er lokaal veel kritiek. Het datacenter wordt 20 meter hoog en zal daarom volgens omwonenden het landschap verstoren.

Ook zijn er veel zorgen over het energieverbruik. Facebook mag jaarlijks maximaal 1,4 terawattuur aan stroom gaan gebruiken, meer dan alle woningen in Amsterdam bij elkaar. Critici vinden het onlogisch om zo'n energieslurpend datacenter te bouwen, terwijl het al lastig is om de huidige stroomvraag te vergroenen.

In de lokale politiek is het datacentervraagstuk ingeslagen als een bom. Een kritisch raadslid werd geroyeerd door zijn partij Zeewolde Liberaal, naar eigen zeggen nadat hij integriteitskwesties rond de komst van het datacenter had gemeld bij de burgemeester. Die burgemeester, Gerrit Jan Gorter, ging vervolgens tegen Omroep Flevoland tekeer over 'fake news' in een 'fabeltjeskrant', overigens zonder inhoudelijk in te gaan op kritische berichtgeving door NRC. Ondertussen zeggen ambtenaren en raadsleden dat ze worden belaagd door boze burgers.

Ook landelijk staat het datacenter flink in de spotlights. Omdat de belangen zo groot zijn, willen verschillende Tweede Kamerfracties dat er een nationale datacenterstrategie komt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil nu nog niets weten van zo'n strategie en zegt dat het aan lokale overheden is om te besluiten over de komst van datacenters.

Maar uit documenten die werden opgevraagd door De Telegraaf bleek dat het ministerie wel heeft ingegrepen om te zorgen voor een speciale aansluiting op het stroomnet. Dat was zeer ongebruikelijk, vonden ook de ambtenaren die toenmalig minister Eric Wiebes hierover adviseerden.

Waarover stemt de gemeenteraad donderdag?

De gemeenteraad van Zeewolde beslist donderdag over het bestemmingsplan dat de komst van het datacenter mogelijk moet maken. Er lijkt een meerderheid te zijn voor de komst van het datacenter: elf van de negentien raadsleden zijn overwegend positief, terwijl acht raadsleden zeker tegen zullen stemmen.

Daarmee is de komst van het datacenter overigens nog niet rond. Facebook moet nog de juiste vergunningen krijgen en een deel van de benodigde grond kopen.

Hoe zit het met de verkoop van die grond?

Ongeveer 80 hectare van de benodigde grond is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Om de grond te verkopen, stelt het RVB duurzaamheidseisen. Die stonden in een brief die in augustus aan de gemeente Zeewolde is gestuurd en deze week openbaar werd gemaakt.

Uit de openbare plannen van Facebook blijkt dat het datacenter nog niet aan alle eisen voldoet:

Het RVB vraagt om het 'maximaal' opwekken van zonne-energie. In een overeenkomst die Facebook met de gemeente sloot, staan plannen voor 13 megawatt aan zonnepanelen op het terrein van het datacenter. Eerder werd in een zogeheten milieueffectrapportage nog vastgesteld dat er zeker 60 megawatt mogelijk is.

Facebook wil op hete dagen koelwater halen uit een kanaal in de buurt van het datacenter, maar het RVB vindt dat vooral opgevangen regenwater moet worden gebruikt.

De restwarmte van het datacenter moet van het RVB worden gebruikt in een warmtenet. Facebook is bereid om restwarmte te leveren aan de gemeente, maar er is nog geen definitief plan voor het verwarmen van huizen. De gemeente bestudeert de kosten daarvan nog.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zeewolde heeft Facebook een aangepast plan gemaakt, dat wél voldoet aan deze eisen. Maar dat plan is niet openbaar en moet nog worden getoetst door TNO. Facebook wil er nu nog niets over kwijt.

Hoe de gemeenteraad donderdag ook stemt, de verkoop van de grond lijkt hoe dan ook het volgende struikelblok voor de plannen van Facebook. Mogelijk krijgt het techbedrijf zelfs concurrentie: de burgercoöperatie Land van Ons heeft zich ook gemeld als potentiële koper voor de grond en beroept zich op een recente uitspraak van de Hoge Raad. Daarin staat dat overheden een openbare biedingsprocedure moeten houden als zij grond willen verkopen.