De Tweede Kamerfracties van de vier coalitiepartijen roepen het demissionaire kabinet ertoe op subsidies voor duurzame energieprojecten sneller en slimmer uit te geven. Door de hoge energie- en CO2-prijzen dreigen nu grote reserves te ontstaan, terwijl nog veel duurzame projecten subsidie nodig hebben.

NU.nl meldde dinsdag dat vooral projecten rond duurzame warmte buiten de boot dreigen te vallen, terwijl er waarschijnlijk wel veel subsidies worden toegekend aan grootschalige CO2-opslag in de industrie.

Die subsidies zijn momenteel niet nodig, vanwege de hoge CO2-prijs. Daardoor is het al goedkoper om CO2 op te slaan dan om het uit te stoten. De SDE-subsidieregeling houdt daar geen rekening mee, omdat een achterhaalde raming van de CO2-prijs wordt gebruikt.

Mogelijk zullen miljarden euro's aan subsidies niet worden uitgekeerd, maar op de bankrekening van de overheid blijven staan. Het geld wordt dan later weer beschikbaar gemaakt voor nieuwe subsidierondes, maar ondertussen komen duurzame projecten rond bijvoorbeeld aardwarmte en industriële warmtepompen niet van de grond.

'Voorkom vertraging in energietransitie'

Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie roepen het kabinet er daarom toe op om een "onafhankelijke second opinion" op te laten stellen over de gebruikte ramingen, "zodat ongewenste vertraging in de energietransitie wordt voorkomen".

In de toekomst moet de regeling zo worden aangepast dat actuelere energie- en CO2-prijzen worden gebruikt bij het toekennen van subsidies, schrijven zij in een motie.

Het ministerie van Economische Zaken liet eerder weten dat het gebruiken van nieuwere ramingen voor de subsidieronde van 2021 juridisch niet mogelijk is. Het ministerie wil de regeling vanaf 2023 wel aanpassen om meer soorten duurzame projecten aan bod te laten komen, maar volgens critici is dat te laat.