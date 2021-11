Verschillende organisaties erkennen de vooruitgang die is geboekt op de klimaattop in Glasgow, maar vinden ook dat het nog lang niet genoeg is. "Een compromis", noemde VN-chef António Guterres het slotakkoord.

Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje en we staan aan de vooravond van een klimaatramp, stelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres na afloop van de klimaattop in Glasgow.

Bijna 200 landen kwamen zaterdagavond tot een akkoord dat Guterres "een compromis" noemt. "Er worden belangrijke stappen genomen, maar helaas was de collectieve politieke wil niet genoeg om diepe tegenstellingen te overwinnen", aldus de VN-chef.

Dat het akkoord op het laatste moment door India werd aangepast, waardoor het "uitfaseren" van steenkool veranderde in het "afbouwen", sluit niet aan bij de overtuiging van Guterres. "Ik bevestig opnieuw mijn overtuiging dat we moeten stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Steenkool uitfaseren", stelt hij.

Ook Alok Sharma, die als voorzitter van de klimaattop twee weken lang alle openbare sessies leidde, was ontevreden dat op het laatste moment de formulering over steenkool in het slotakkoord werd aangepast.

Na afloop van de klimaattop feliciteerde Sharma de aanwezige delegaties met de overwinning. "Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden", stelde Sharma. Even later zei de zichtbaar geëmotioneerde voorzitter echter dat de wijze waarop de top verlopen was hem "diep speet".

55 COP26-voorzitter emotioneel over wijziging slotverklaring: 'Het spijt me'

Volgens de Europese Commissie blijven de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken "levend" door het akkoord dat zaterdagavond bereikt is ter afsluiting van de COP26 in Glasgow. In een verklaring schrijft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de internationale klimaattop ons een kans geeft om "de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad".

Volgens Von der Leyen is er vooruitgang geboekt bij het bereiken van de doelstellingen die aan het begin van de klimaattop in Glasgow zijn gesteld. In de verklaring schrijft de voorzitter dat "het vertrouwen geeft dat we de mensheid een veilige en welvarende ruimte op deze planeet kunnen bieden". Maar, stelt Van der Leyen, "er zal geen tijd te verliezen zijn en er wacht ons nog veel hard werk".

Ook Dewi Zloch, klimaat en energie-expert bij GreenPeace Nederland ziet ruimte voor verbetering, maar ook vooruitgang. "Er is een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk. De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak."

"De oproep om de uitstootdoelen voor 2030 volgend jaar aan te scherpen is een belangrijke stap. Grote uitstoters, vooral rijke landen, moeten die oproep serieus nemen en hun doelen bijstellen, zodat we het de 1,5 gradendoel in zicht houden", zegt Hilde Stroot van Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie is heel kritisch dat rijke landen een inmiddels twaalf jaar oude belofte voor financiële klimaatsteun aan arme landen niet zijn nagekomen.