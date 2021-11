De klimaattop in Glasgow is mogelijk de meest vervuilende van de klimaattoppen van de Verenigde Naties tot dusver, schrijft The Washington Post vrijdag op basis van eigen berekeningen. En dat ondanks de inzet van onder meer herbruikbare koffiebekers, zuinige toiletten en zelfs vegetarische haggis, het bekende Schotse vleesgerecht.

De VN-top in Glasgow zal volgens voorlopige berekeningen ongeveer 102.500 ton aan uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen veroorzaken en dat is twee keer zo veel als bij de toppen in Madrid in 2019 en in Parijs in 2015 werd uitgestoten, aldus de Amerikaanse krant. De gemiddelde Brit stoot jaarlijks ongeveer 12,7 ton CO2 per jaar uit, de gemiddelde inwoner van Sri Lanka ongeveer 1 ton, zo berekent de krant.

Een reden voor de relatief hoge uitstoot is dat deze klimaattop groter is dan vorige edities. Maar de Britse overheid stelt tegenover The Washington Post dat ook de manier van het berekenen van de uitstoot deze editie verschilt van andere jaren. De berekening gaat namelijk over een groter deel van het terrein waar de conferentie wordt gehouden dan gewoonlijk.

Omdat de top langer duurt dan voorzien moet natuurlijk ook de verwarming nog een tijdje door blijven loeien. Pas na het einde van de top kan de volledige uitstoot van de bijeenkomst worden berekend, meldde de Britse overheid aan de krant.