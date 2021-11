Na lang twijfelen besloot Nederland zich maandag toch aan te sluiten bij een groep landen die beloven te stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele energie. Wat heeft dat voor gevolgen?

Het is tot nu toe misschien wel de grootste verrassing op de klimaattop in Glasgow: de belofte van ruim 25 landen om niet meer te investeren in buitenlandse kolen-, olie- en gasprojecten.

Waar demissionair premier Mark Rutte zich eerder niet wilde aansluiten bij die belofte, doet hij dat na druk van milieuorganisaties en de Tweede Kamer toch. De belangrijkste gevolgen op een rijtje:

Ruim 16 miljard euro per jaar teruggetrokken uit fossiele industrie

Het akkoord is nu ondertekend door in totaal 22 landen, plus een aantal internationale organisaties als de Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Momenteel steken zij in totaal ruim 16 miljard euro per jaar in buitenlandse fossiele projecten, zoals het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden.

Wereldwijd investeren de G20-landen nog altijd 2,5 keer zo veel geld in buitenlandse olie- en gasprojecten als in groene energie, bleek onlangs nog uit een rapport van Oil Change International. Door het akkoord van Glasgow zal die verhouding op zijn minst minder scheef worden. De landen beloven in het pact "volledig de prioriteit te geven aan de energietransitie", al is niet afgesproken dat elke fossiele euro één op één naar groene energie gaat.

Voor Nederland betekenen de afspraken vooral dat exportkredietverzekeraar Atradius moet stoppen met fossiele projecten. Namens de Nederlandse staat verzekert Atradius buitenlandse investeringen die particuliere verzekeraars niet aandurven, bijvoorbeeld vanwege hoge economische of politieke risico's. Per jaar staat Atradius garant voor zo'n 1,3 miljard euro aan investeringen in de olie- en gassector. Vanaf 2023 moet het bedrijf stoppen met nieuwe garantstellingen in die sector.

Verklaring mag echte doorbraak heten

Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad, moet de wereld zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Politiek ligt het stoppen van exportsteun aan de fossiele industrie echter nog altijd zeer gevoelig.

De verklaring van Glasgow mag dan ook een echte doorbraak heten, zeker omdat ook de Verenigde Staten en Canada, twee van de grootste fossiele investeerders, zich hebben aangesloten.

Milieuorganisaties reageren verheugd, ook op het besluit van Nederland om mee te doen. "Het is heel goed om te zien dat Nederland nu alsnog aansluit", zegt Laurie van der Burg van Oil Change International. "Ik denk dat de aankondiging van vandaag laat zien dat de publieke druk heeft gewerkt."

Er blijven uitzonderingen mogelijk

In hun verklaring beloven de landen om de steun aan fossiele projecten te stoppen, behalve in "beperkte en duidelijk gedefinieerde omstandigheden". Die duidelijk gedefinieerde omstandigheden moeten echter nog worden gedefinieerd.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) de Nederlandse interpretatie van de afspraken. Volgens hem blijft het mogelijk om te investeren in een staalfabriek die geen fossiele brandstoffen wint, maar er wel (veel) van gebruikmaakt.

Hetzelfde geldt voor baggerwerkzaamheden in een haven die wordt gebruikt voor het transport van olie en gas. Ook fossiele projecten die hun CO2-uitstoot volledig afvangen of compenseren, kunnen in de toekomst nog op exportsteun rekenen.

Bovendien gaat de investeringsstop pas gelden vanaf 2023. "We moeten natuurlijk wel voorkomen dat er het komende jaar een groei gaat komen, voordat die deadline passeert", zegt Van der Burg daarover. Vijlbrief schrijft in zijn Kamerbrief niet over die mogelijkheid, maar stelt alleen dat "de inzet" is om eind 2022 te zijn gestopt met exportsteun aan de fossiele sector.

Mogelijk zullen meer landen zich aansluiten

Behalve Nederland zullen mogelijk nog meer landen voor het einde van de klimaattop besluiten de verklaring over fossiele investeringen alsnog te ondertekenen. In ieder geval in Duitsland wordt daarover gesproken.

Greenpeace roept Nederland op zo veel mogelijk landen over de streep te trekken en ook in de eindverklaring van de klimaattop vast te leggen dat alle steun aan de fossiele industrie stopt. "Dit is het moment. Nederland mag dit niet door de vingers laten glippen", aldus campagneleider Dewi Zloch van de milieuorganisatie.

In een eerste conceptversie van de slotverklaring staat vooralsnog geen verwijzing naar fossiele brandstoffen. Officieel duurt de top in Glasgow nog tot vrijdag, maar vermoedelijk zal ook in het weekend daarna nog worden onderhandeld over de einduitkomst.