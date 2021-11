Veel landen geven onvolledige informatie over hun uitstoot van broeikasgassen door aan de Verenigde Naties, zo schrijft The Washington Post na eigen onderzoek naar gegevens die zijn aangedragen door 196 landen. Volgens de krant blijft jaarlijks minstens 8,5 miljard ton en mogelijk zelfs 13,3 miljard ton uitstoot onvermeld.

De krant noemt een 285 pagina's tellend document dat is aangeleverd door Maleisië als voorbeeld. Daarin wordt gesuggereerd dat bomen in het Aziatische land broeikasgassen vier keer sneller opnemen dan bossen in het nabijgelegen Indonesië. Het land kan de eigen netto uitstoot op papier fors naar beneden bijstellen dankzij dat rapport, dat volgens de krant leest als iets "uit een parallel universum".

De informatie die landen aanleveren wordt op klimaattop COP26 in Glasgow gebruikt bij overleg over welke maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde aan banden te leggen. Die plannen berusten op drijfzand als de statistieken over de totale uitstoot van broeikasgassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer, niet betrouwbaar zijn.

Over de manier waarop landen hun uitstoot rapporteren, en de mate van transparantie die daarbij hoort, worden ook onderhandelingen gevoerd in Glasgow. Voor diverse landen, waaronder China, is de gevraagde openheid over het doen en laten van de overheid een heikel punt.

Soms sprake van moedwillig gesjoemel

De hoeveelheden uitstoot die onvermeld zouden blijven zijn enorm. Zelfs de meest optimistische schatting van 8,5 miljard ton ligt hoger dan de totale jaarlijks uitstoot van de Verenigde Staten. Dat aangeleverde informatie vaak niet klopt zou allerlei redenen hebben. Soms zou sprake zijn van moedwillig gesjoemel, maar ook foute aannames spelen een rol.

Zo maakte Vietnam melding van een enorme afname in de uitstoot van zogeheten gefluoreerde broeikasgassen tussen 2013 en 2016. Die lag daardoor ruim 99 procent lager dan in gegevens waar de krant over beschikte. Vietnamese functionarissen legden uit dat die gassen niet meer vrijkomen bij het gebruik van airconditioners en koelingssystemen, maar dat is volgens de krant onjuist.

Veel problemen worden veroorzaakt doordat ontwikkelingslanden cijfers over de uitstoot op een andere manier bijhouden dan rijke landen. Ze hebben veel vrijheid over welke informatie wordt doorgeven. Zo zou de Centraal-Afrikaanse Republiek via de natuur in 2010 1,8 miljard ton CO2 hebben opgenomen, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van Rusland.

De Verenigde Naties erkennen tegen The Washington Post dat meer maatregelen nodig zijn om te zorgen dat betrouwbare informatie wordt aangeleverd. Een woordvoerder zei dat manieren gevonden moeten worden om ontwikkelingslanden te helpen bij het ontwikkelen van hun "institutionele en technische capaciteiten".