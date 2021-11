Nederland doet aan een aantal in Glasgow gemaakte klimaatafspraken mee, maar (vooralsnog) niet met het initiatief van 25 landen om te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Prins Jaime de Bourbon de Parme, als nieuwe klimaatgezant aanwezig in Glasgow, legt aan NU.nl uit hoe dat zit. "Nederland heeft een voortrekkersrol gehad in de lobby om hier gedachten over te ontwikkelen. Maar zo'n keuze is aan de verantwoordelijke ministeries. Dat is een politieke keuze."

Na de eerste week van 'Glasgow' is de algemene indruk dat de klimaattop slechter had kunnen starten. "Er hangt een sfeer van maakbaarheid", zegt De Bourbon de Parme. "Maar ondertussen ook het bewustzijn dat we er nog lang niet zijn."



Nederland doet mee aan afspraken om de uitstoot van methaan te verlagen, ontbossing te stoppen en steenkool aan te pakken. De meeste van die deals zijn vrijwillig, en voor wie de onderhandelingen wat langer volgt klinken de intenties ook wel bekend.

Kopgroep wil fossiele investeringen aanpakken

25 landen gaan in Glasgow verder. Op initiatief van gastland het Verenigd Koninkrijk, en gesteund door de Europese Investeringsbank, besloten de landen te stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas. Het geld wordt binnen een jaar teruggetrokken uit de vervuilende energieprojecten.

Grote investeerders als de VS en Canada zitten bij die groep en de verwachting is dat er nog andere Europese landen de knoop zullen doorhakken, vertelden EU-delegatieleden aan NU.nl.

Dat zou ook voor Nederland kunnen gelden. Nadat demissionair premier Mark Rutte maandag tegen NU.nl had gezegd graag in kopgroepen te willen (maar het voorstel van het gastland niet te kennen), werd woensdag bekend dat Nederland niet aansluit bij het initiatief.

'Voorafgaand aan klimaattop was Nederland betrokken'

"Nederland heeft wel een voortrekkersrol gehad in de lobby om hier gedachten over te ontwikkelen", zegt klimaatgezant De Bourbon de Parme. "Maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dat is ook een politieke keuze."

Het voortouw om bij dit initiatief aan te sluiten ligt officieel bij twee ministers, zegt De Bourbon de Parme: Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën en Tom de Bruijn (D66) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.



Afgelopen donderdag is als officiële reden aangegeven om niet mee te doen bij de kopgroep dat het kabinet demissionair is. Die status zat het meedoen aan andere initiatieven dan weer niet in de weg.



In de Tweede Kamer klinkt brede kritiek. Dinsdag wordt er gestemd over een motie om alsnog de stap te zetten tijdens deze klimaattop.

Japanse klimaatactivisten roepen hun land in Glasgow op te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen.

Nederland is grote investeerder en belangrijke dominosteen

Hoe belangrijk is het gedrag van Nederland internationaal? Met 1,5 miljard euro aan kredietverzekeringen is Nederland een relatief grote fossiele investeerder. Maar wel of niet meedoen bepaalt ook of je een versnellende of remmende invloed bent op de ambitie van andere landen.



Dat is hoe de dynamiek van kopgroepen werkt, zegt De Bourbon de Parme. "Als landen om gaan, gaan andere vervolgens ook om. Dat kan een wereldwijde omslag geven. En tegelijk kun je anderen alleen maar geloofwaardig oproepen tot iets dat je zelf ook doet."

De haalbaarheid van het Parijsakkoord lijkt met de klimaattop in Glasgow vooralsnog iets dichterbij te komen. Maar er ontstaan wel verschillende realiteiten: doelen voor de (zeer) lange termijn zijn hoopgevend, doelen voor de korte termijn schieten ernstig tekort.



En zelfs als de mondiale uitstoot in de komende jaren scherp daalt, is het klimaatprobleem niet voorbij, waarschuwt de klimaatgezant. "Ook een opwarming van 1,5 graad zal uiteindelijk wereldwijd nog zeer grote gevolgen hebben."