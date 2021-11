Nederland sluit zich op de klimaattop in Glasgow alsnog aan bij een groep landen die wil stoppen met investeren in kolen, olie en gas. Dat zeggen betrokkenen tegen NU.nl. Later vandaag stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer.

Woensdag werd duidelijk dat Nederland zich niet zou aansluiten bij de groep landen, waar grote investeerders als de VS en Canada wel de stap zetten. Er klonk kritiek in de Tweede Kamer en het kabinet heeft besloten om toch mee te doen.

Het gaat om het stoppen van overheidsinvesteringen in fossiele energieprojecten in het buitenland, zoals de zoektocht naar nieuwe olievelden of de aanleg van gascentrales. Deze investeringen zijn onverenigbaar met het doel de opwarming te beperken tot 1,5 graden.



Daarom lanceerde het Verenigd Koninkrijk op de klimaattop in Glasgow een kopgroep van landen die de knoop wil doorhakken, en deze investeringen per 2022 wil terugtrekken.



Nederland is een relatief grote investeerder in fossiele energieprojecten in het buitenland. Dat loopt via exportkredietverzekeraar Atradius, die voor circa 1,5 miljard euro garant staat bij bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de offshorewinning van olie en gas in Afrika.



Ontwikkelingsbank FMO besloot op eigen initiatief wel aan het sluiten bij de kopgroep – en investeert per direct alleen nog in duurzame energieprojecten in het buitenland.

'Nederland wil graag in kopgroepen'

Premier Rutte zei maandag in Glasgow tegen NU.nl “graag te willen aansluiten bij kopgroepen”. Hij zei in dat gesprek ook het initiatief van het gastland niet te kennen.



De kopgroep bestaat uit meer dan 25 landen, en wordt ook gesteund door de Europese Investeringsbank. Ze trekken gezamenlijk nu een kleine 20 miljard euro weg uit fossiele energie.