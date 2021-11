Slechts 2 procent van het Great Barrier Reef is de afgelopen dertig jaar niet minimaal één keer verbleekt. Tot die conclusie komt de Australische James Cook Universiteit na een nieuwe studie. Voor het onderzoek ging de universiteit terug tot 1998, het warmste jaar ooit voor de eeuwwisseling.

Koraal verliest zijn kleur door een soort stressreactie tijdens hittegolven. Als het water opwarmt, als gevolg van klimaatverandering, verbleken de riffen en sterft een deel af.

Volgens de onderzoekers is 80 procent van het Great Barrier Reef sinds 2016 minstens één keer verbleekt, zelfs de meest afgelegen en meest ongerepte delen ervan. "In 2020 zagen we voor het eerst ernstige verbleking over de hele lengte van het rif. In delen van de noordelijke, centrale en vooral de zuidelijke regio", zegt hoofdonderzoeker Terry Hughes.

Delen die eerder al eens waren verbleekt, bleken een tweede keer beter tegen de hitte te kunnen. "De kwetsbaarste riffen zijn de riffen die hun kleur nog niet eerder hadden verloren", aldus onderzoeker Mark Eakin.

Voor riffen die binnen een tot drie jaar opnieuw getroffen werden door hoge temperaturen waren de gevolgen hardnekkiger. Eakin: "Koralen hebben tijd nodig om te herstellen voor een nieuwe ronde van hittestress zodat ze zich kunnen voortplanten."

Het Great Barrier Reef bestaat uit meer dan drieduizend individuele riffen die zich uitstrekken over 2.300 kilometer. In het rif leven talloze soorten vissen en schelp- en schaaldieren. Wereldwijd zijn honderden miljoenen mensen voor hun levensonderhoud en voedsel afhankelijk van het voortbestaan ​​van koraalriffen.