De CO2-uitstoot, voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, keert dit jaar terug naar het niveau van voor de coronapandemie. Die sombere mededeling hadden de wetenschappers van het Global Carbon Project voor wereldleiders op de internationale klimaattop COP26 in Glasgow.

Al met al zal de wereldwijde CO2-uitstoot volgens de donderdag gepresenteerde berekeningen net onder het record van 2019 liggen. De emissies van gas en vervuilende kolen zullen dit jaar harder stijgen dan ze in coronajaar 2020 daalden, stellen de wetenschappers. China is momenteel verantwoordelijk voor een derde van alle CO2 die wereldwijd wordt uitgestoten.

"Dit rapport drukt ons met de neus op de feiten", vertelde coauteur Corrine Le Querre van de Britse Universiteit van East Anglia aan persbureau AFP. "Het laat zien wat er in de echte wereld gebeurt terwijl wij hier in Glasgow praten over het aanpakken van klimaatverandering."