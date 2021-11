Op de internationale klimaattop COP26 in Glasgow hebben achttien landen beloofd geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen. De Britse overheid maakte woensdagavond laat bekend dat deze landen "geleidelijk minder afhankelijk willen worden van kolen" om elektriciteit op te wekken. Onder meer Polen, Vietnam en Chili zijn akkoord gegaan. Het is nog onduidelijk of Nederland ook beloofd heeft te stoppen met de bouw van kolencentrales.

In een verklaring schrijft de Britse regering dat de achttien landen een einde maken aan alle investeringen in kolencentrales in zowel het binnen- als buitenland. Grote economieën zouden volgens het plan in 2030 niet meer afhankelijk zijn van kolen, de rest van de wereld volgt in 2040.

Kolengestookte elektriciteitscentrales zijn een van de grootste oorzaken van klimaatverandering. De Britse krant The Guardian schrijft dat Australië, China, India en de Verenigde Staten niet akkoord gingen met het plan terwijl deze landen grootverbruikers zijn van kolen. Volgens critici komen de plannen te laat en werken er niet genoeg landen aan mee.