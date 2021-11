China heeft woensdag het eigen klimaatbeleid verdedigd na kritiek van de Amerikaanse president Joe Biden. Die had schande gesproken over de afwezigheid van de Chinese president Xi Jinping en andere wereldleiders op de klimaattop COP26 in Glasgow.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen over de klimaattop in Glasgow

"Daden wegen zwaarder dan woorden", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Xi heeft China niet meer verlaten sinds het begin van de coronapandemie en komt ook niet naar de COP26, hoewel zijn land wereldwijd de meeste broeikasgassen uitstoot. Dat ergerde Biden, die klimaatverandering een "gigantisch" probleem noemde. Hij zei dat de afwezige wereldleiders een kans laten liggen om "mensen in de hele wereld en hier op de COP te beïnvloeden".

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanpak van klimaatverandering "meer is gebaat bij concreet beleid dan bij lege woorden". De woordvoerder benadrukte dat China wel degelijk serieuze stappen zet om klimaatverandering aan te pakken. Het land wil in 2060 klimaatneutraal zijn en zou 9.800 hectare land hebben herbebost op de dag waarop Biden zijn kritiek uitte.