Ruim honderd landen hebben zich aangesloten bij het initiatief van de Verenigde Staten en de Europese Unie om de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry maakte dat dinsdag bekend op de klimaattop in Glasgow.

De deelnemende landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder. Sinds EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans en Kerry het initiatief in september lanceerden, hadden zich al tientallen landen aangemeld, waaronder Nederland, Japan, Canada, Nigeria, Pakistan, Mexico en Indonesië.

Inmiddels hebben 103 landen getekend, waaronder Brazilië als een van de nieuwe toetreders.

Critici zijn sceptisch, omdat er in het niet-bindende pact geen manier is om de toezeggingen af te dwingen. Australië, dat veel fossiele brandstoffen gebruikt, liet vorige week weten zich niet bij het akkoord aan te sluiten. Grote methaanuitstoters als Rusland, China en India doen (vooralsnog) ook niet mee.

Onze (noordelijke) buurlanden hebben voor de top in Glasgow wél duidelijk ambitieuzere klimaatdoelen ingediend. Ook de Europese Unie als geheel heeft een nieuw, ambitieuzer doel. Onze (noordelijke) buurlanden hebben voor de top in Glasgow wél duidelijk ambitieuzere klimaatdoelen ingediend. Ook de Europese Unie als geheel heeft een nieuw, ambitieuzer doel. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Methaan is na CO2 belangrijkste oorzaak klimaatverandering

Methaan is na CO2 de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering. Het is de bedoeling dat door het zogenoemde Global Methane Pledge-initiatief de opwarming van de aarde in 2050 minstens 0,2 graden lager is dan voorzien.

Methaan wordt vooral uitgestoten door vee, afvalverwerkers en de olie- en gasindustrie. Het houdt, net als CO2 en bijvoorbeeld lachgas, in de atmosfeer warmte vast.

De VS heeft plannen bekendgemaakt om de methaanuitstoot in de olie- en gassector fors te verminderen door bedrijven te verplichten lekken snel te vinden en te dichten.