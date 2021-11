In zijn toespraak bij de opening van de klimaattop in Glasgow riep demissionair premier Mark Rutte maandag op tot "actie, actie, actie" in de strijd tegen klimaatverandering. Concrete toezeggingen ontbraken echter in die speech. Na afloop sprak NU.nl de premier over een onderwerp dat in Glasgow bovenaan de agenda staat: hogere klimaatdoelen voor 2030. "Dat ligt nu in de formatie", aldus Rutte.

Het ontbreken van die duidelijkheid is in Glasgow lastig. De reden dat deze klimaattop extra belangrijk zou zijn, is dat zes jaar geleden in Parijs al is afgesproken dat landen vóór de huidige klimaattop scherpere uitstootdoelen voor 2030 zouden indienen, om de verwachte opwarming om te buigen van 3 graden naar 1,5 graden, de grootste ambitie van het Parijsakkoord.

De deadline voor het indienen van ambitieuzere klimaatdoelen voor 2030 was eigenlijk negen maanden geleden. Maar die deadline gold niet specifiek voor Nederland, omdat Nederland in de hoofdonderhandelingen vertegenwoordigd wordt door de Europese Unie. Alle EU-lidstaten werden het er eerder al over eens dat de gezamenlijke Europese uitstoot wél scherper omlaag moet.

Binnen de Europese Unie heeft Nederland wel de verplichting het klimaatdoel voor 2030 op te hogen. D66 wil de uitstoot met 60 procent verlagen, 52 procent is volgens een Europese verdeelsleutel het minimum, en 55 procent zou een compromis kunnen zijn, denkt onder anderen Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatakkoord. Dan zou Nederland precies hetzelfde doel stellen als het EU-gemiddelde:

Onze (noordelijke) buurlanden hebben voor de top in Glasgow wél duidelijk ambitieuzere klimaatdoelen ingediend. Ook de Europese Unie als geheel heeft een nieuw, ambitieuzer doel. Onze (noordelijke) buurlanden hebben voor de top in Glasgow wél duidelijk ambitieuzere klimaatdoelen ingediend. Ook de Europese Unie als geheel heeft een nieuw, ambitieuzer doel. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Ook nieuwe doelen niet ambitieus genoeg

In het diplomatieke verkeer op de VN-klimaattop zou het welkom zijn als die duidelijkheid er al was: juist omdat er weinig beweging is, is het handig als landen iets meenemen naar de klimaattop - liefst een extra toezegging, om zo ook bij anderen beweging te creëren. Die concrete toezeggingen ontbraken maandag ook in de toespraken van de meeste andere regeringsleiders.

De voor de klimaattop in Glasgow ingediende doelen om de uitstoot te verlagen zouden volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gezamenlijk ongeveer acht keer zo ambitieus moeten zijn, om de opwarming nog onder de 1,5 graden te houden.

'Nederland wil graag in kopgroep'

Rutte zegt verder optimistisch te zijn over wat er wel bereikt kan worden op de klimaattop in Glasgow, en ook over wat een dag eerder bereikt werd in het G20-overleg. Daar spraken landen af het gebruik van steenkool terug te dringen.

Twee andere belangrijke fossiele brandstoffen - olie en gas - komen op de klimaattop in Glasgow ter sprake. Onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Europese Investeringsbank en Denemarken willen in Glasgow kopgroepen vormen van individuele landen die investeringen in en de productie van alle fossiele brandstoffen willen terugdringen.

Dat is een aanvullende aanpak om de mondiale opwarming nog te begrenzen, waar nationale klimaatdoelen tekortschieten. De specifieke voorstellen zegt Rutte niet te kennen. "Maar wij sluiten graag aan bij kopgroepen", aldus de premier.