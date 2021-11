Meer dan honderd landen, waaronder Nederland, hebben maandagavond tijdens de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow beloofd om tegen 2030 een einde te maken aan ontbossing en landdegradatie. Het is de eerste grote deal die is gesloten bij de klimaattop.

Overheden en private bedrijven zullen de komende jaren ruim 19 miljard dollar (16,4 miljard euro) investeren in de bestrijding van natuurbranden en de bescherming en het herstel van bossen. De deal is omvattender dan een eerder akkoord dat veertig landen in 2014 in New York sloten. Ook toen werd afgesproken dat ontbossing tegen 2030 moet worden beëindigd.

In het akkoord van maandag beloven de landen dat ruim 20 miljoen vierkante kilometer bos wordt beschermd. Onder de ondertekenaars zijn ook bosrijke landen als Brazilië, Indonesië, de Democratische Republiek Congo, Rusland en Canada. De ruim honderd landen zijn samen goed voor zo'n 85 procent van alle bossen.

Landen zullen onder meer geld uittrekken om oorspronkelijke bewoners van afgelegen gebieden te ondersteunen bij natuurbescherming en duurzame landbouw. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Noorwegen hebben hiervoor ruim 1,7 miljard dollar (bijna 1,5 miljard euro) tot 2025 toegezegd.

Verder beloven 28 regeringen om de handel in palmolie, soja en cacao terug te dringen. Die industrieën zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het bosverlies, doordat er veel bos moet worden gekapt voor het verbouwen ervan. Ook hebben meer dan dertig financiële investeringen en private bedrijven toegezegd niet meer te beleggen in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing.

Johnson: Einde aan mens als uitbater van natuur

De Britse premier Boris Johnson, die gastheer van de internationale klimaattop is, noemde de deal maandagavond een "mijlpaal". "We zullen de kans krijgen om een einde te maken aan de lange geschiedenis van de mensheid als uitbater van de natuur. In plaats daarvan zullen we instaan voor haar behoud."

Dat ook Brazilië zijn handtekening onder het akkoord zet, is goed nieuws voor de bewoners van de Amazone. Onder het bewind van president Jair Bolsonaro is de ontbossing van het grootste regenwoud ter wereld in een stroomversnelling geraakt.

Bossen absorberen volgens het World Resources Institute (WRI) zo'n 30 procent van alle CO2-uitstoot, wat zorgt voor een minder snelle opwarming van de aarde. Maar door de snelle ontbossing komt die bescherming steeds meer in gevaar. Volgens de Global Forest Watch van het WRI verdween in 2020 een bosgebied ter grootte van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel verdwijnt iedere minuut een gebied van circa 27 voetbalvelden door ontbossing.