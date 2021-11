De Britse koningin Elizabeth roept alle wereldleiders op snel te handelen tegen de klimaatverandering. Het is tijd voor actie, zegt ze maandag in een videoboodschap op de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow.

Elizabeth spoorde de wereldleiders aan "waar staatsmanschap" te laten zien door hun beloften na te komen. Ze moeten de gevolgen van klimaatverandering aanpakken en erkennen dat de tijd voor woorden nu is verschoven naar de tijd voor actie, aldus de koningin.

De videoboodschap volgde enkele dagen na de bekendmaking dat Elizabeth twee weken langer rust moet houden. Ze werd op 20 oktober plotseling uit voorzorg en voor "inleidend onderzoek" opgenomen in een ziekenhuis.

Rutte wil doorpakken

Ook demissionair minister-president Mark Rutte mocht in Glasgow een speech houden. Hij riep in zijn toespraak op tot "action, action, action". De tijd van praten is voorbij, aldus Rutte.

Hij bracht in herinnering hoe hij afgelopen zomer in Limburg stond toen de dijken dreigden door te breken. Hij sprak van een "vreselijke aanblik. Over de grens, in België en Duitsland, hielden de grenzen het niet, met alle gevolgen van dien. Het is tijd voor actie en verregaande wereldwijde toezeggingen."

Rutte legde ook uit dat Nederland al eeuwenlang tegen het water vecht. Concrete plannen om door te pakken noemde de hij niet in zijn toespraak.

Europa moet als eerste continent klimaatneutraal worden

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Dat zei ze in haar toespraak op de klimaattop.

Von der Leyen beklemtoonde daarom dat er wereldwijd een prijskaartje aan de uitstoot van broeikasgassen moet hangen. Volgens haar moet er duidelijk een prijs worden verbonden aan de uitstoot van koolstofdioxide, "want de natuur kan het niet meer betalen".

Von der Leyen zei dat de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten minste met 55 procent zal hebben verminderd ten opzichte van de jaren negentig. Iedereen moet volgens haar proberen de uitstoot voor 2030 ingrijpend te verminderen. "Dit is onze kans om geschiedenis te schrijven" en het is bovendien onze plicht om te handelen, zei ze.