Wereldleiders zijn het tijdens de opening van de klimaattop in Glasgow eens over de ernst van klimaatverandering en de noodzaak van internationale samenwerking, maar concrete toezeggingen om de uitstoot sneller terug te dringen blijven vooralsnog uit. Onderhandelaars staan nu voor de lastige opgave om in de komende twee weken toch nog successen te boeken, om te voorkomen dat de opwarming voorbij de in Parijs afgesproken 1,5 graden schiet.

De Britse premier Boris Johnson opende de conferentie met een ernstige en alarmerende toespraak, waarin hij het klimaatprobleem vergeleek met een James Bond-film. De opwarming van de aarde is als een bom die nog net op tijd kan worden ontmanteld, zei hij. "De klok tikt met het furieuze ritme van honderden miljarden pistons, turbines en motoren waarmee wij CO2 steeds sneller de lucht in pompen, waardoor we een verstikkende deken over de aarde weven."

Ook de andere leiders die maandagmiddag hun opwachting maakten in Glasgow leken de ernst van het klimaatprobleem goed in te zien. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. "Klimaatverandering verwoest de aarde nu al", aldus de Amerikaanse president Joe Biden. "Het is niet hypothetisch."

Voor de opening van de COP26-top bleek echter al dat de uitstoot van broeikasgassen nog veel verder moet worden teruggedrongen om de opwarming daadwerkelijk te beperken tot 1,5 graden, het doel dat zes jaar geleden in Parijs werd gesteld. Als landen hun nieuw ingediende klimaatdoelen voor 2030 daadwerkelijk uitvoeren, brengt dat de wereld op koers om ongeveer 2,7 graden warmer te worden, met als gevolg een zeer sterke zeespiegelstijging en veel andere schadelijke effecten.

Tijdens de eerste dag van de conferentie werd veelvuldig gesmeten met woorden als ambitie, solidariteit en leiderschap, maar ondertussen blonken de toespraken niet uit in details en beleid. Biden prees een wetsvoorstel aan dat zou zorgen voor gigantische klimaatinvesteringen, maar het is nog zeer de vraag of hij dat voorstel door het Congres krijgt.

Ondertussen dringt de tijd. "Over slechts vier jaar zal de helft van de wereldbevolking te maken hebben met waterschaarste", zei de zeventienjarige klimaatactiviste Elizabeth Wathuti uit Kenia. "Als ik vijftig ben, zal de klimaatcrisis 86 miljoen mensen in Sub-Sahara-Afrika hebben ontheemd." Ze vroeg de aanwezigen om hun "harten te openen", omdat hun beslissingen "zullen bepalen of kinderen voedsel en water hebben".

Ook voor de leiders van kleine eilandstaten is de klimaattop in Glasgow een podium om nog maar eens duidelijk te maken hoe levensbedreigend klimaatverandering voor hen kan zijn. Een planeet die 2 graden warmer is, zou voor Barbados al een "doodstraf" betekenen, zei premier Mia Mottley van de Caribische eilandstaat.

Gaston Browne, de premier van Antigua en Barbuda, zei te vrezen voor een storm die zijn economie in één keer onderuithaalt. "Dit is nu de constante ervaring waar kleine eilandstaten mee te maken hebben, buiten onze schuld."