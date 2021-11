De klimaatcrisis moet direct en grondig worden aangepakt. Het is "één voor twaalf", waarschuwt Brits premier Boris Johnson maandag in gesprek met de BBC . Het is nog onzeker of er daadwerkelijk ambitieuze afspraken kunnen worden gemaakt in Glasgow, denkt Johnson, de gastheer voor de andere wereldleiders in Glasgow. Volgens hem is het tijd dat zij nu overgaan van "ambitie naar actie".